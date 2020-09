Danci so se v drugem polčasu znesli nad Čehi, nova lovorika za Bayern

Ljubljana

Nemški superpokal Bayernu

Nogometaši Bayerna so zmagovalci nemškega superpokala. V današnji tekmi v Münchnu so s 3:2 (2:1) premagali Borussio Dortmund. Za Bavarce je to v letu 2020 že peta lovorika po naslovu državnih in pokalnih prvakov ter končnih zmagah v ligi prvakov in evropskem superpokalu. Za Bayern so gole dosegli Corentin Tolisso (19.), Thomas Müller (33.) in Joshua Kimmich (83.), za Borussio pa Julian Brandt (40.) in Erling Braut Haaland (56.).

- V skupinski del lige prvakov so se danes uvrstili še nogometaši Krasnodarja (Rus), Midtjyllanda (Dan) in Salzburga (Avs). Na delu je bil tudi slovenski sodnik, ki je delil pravico na tekmi med Midtjyllandom in praško Slavio (4:1).Dvoboj so bolje začeli Čehi, ki so že v četrti minuti vodili z 1:0, potem ko je domačo mrežo zatresel. S takšno prednostjo so igralci Slavie odšli tudi na odmor in takrat so se verjetno že spogledovali z napredovanjem. Toda drugi polčas je minil povsem v znamenju gostiteljev, ki so dosegli kar štiri gole (66.,85. 11-m,89.,90.) in si s skupnim izidom 4:1 (prva tekma se je razpletla brez zadetkov) zagotovili igranje v skupinskem delu.Nogometaši Krasnodarja so tudi v gosteh z 2:1 ugnali igralce moštva PAOK in napredovali s skupnim izidom 4:2, nogometaši Salzburga pa so bili danes s 3:1 boljši od telavivskega Maccabija, skupno pa s 5:2.