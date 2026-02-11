  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Danec je svaril in verjel, šefi so menili drugače in so ga odpustili

Thomas Frank ni več trener angleškega nogometnega kluba Tottenham. Po sinočnjem porazu proti Newcastlu je zatrejval, da je 1000-odstotno pravi mož..
Vodilni možje Tottenhama niso imeli posluha za opravičila in prepričanja trenerja Thomasa Franka. Po 11. ligaškem porazu so ga odstavili. FOTO: Peter Cziborra/Action Images Via Reuters
Galerija
Vodilni možje Tottenhama niso imeli posluha za opravičila in prepričanja trenerja Thomasa Franka. Po 11. ligaškem porazu so ga odstavili. FOTO: Peter Cziborra/Action Images Via Reuters
G. N.
11. 2. 2026 | 13:37
11. 2. 2026 | 13:42
1:47
A+A-

Danec Thomas Frank je še sinoči, ko je Tottenham izgubil domačo tekmo premier league proti Newcastlu (1:2), trdil, da je pravi mož za trenerja londonskega moštva. »Tisočodstotno sem prepričan. Ampak tudi tisočodstotno sem prepričan, da nikoli nisem pričakoval, da bomo v takšnem položaju z 11 ali 12 poškodbami,« je povedal po 11. porazu, po katerem se je slavni nogometni klub, ki se je že uvrstil v osmino finala lige prvakov, na prvenstveni lestvici približal klubom za izpad.

Vodstvo kluba je tudi opozoril, da bi bila napaka, če bi ga odpustili pred nedeljskim, za Tottenham največjim derbijem proti mestnemu tekmecu Arsenalu. Klubske veljake ni prepričal, danes je 52-letni Frank že postal bivši trener Tottenhama, ki ga je prevzel lansko poletje. Zamenjal je Angeja Postecoglouja. Tudi v minuli sezoni Tottenhamu v premier league ni šlo po načrtih, sezono je končal na 17. mestu, napredovanje v LP pa si je priigral z zmago proti Manchester Unitedu v finalu evropske lige. Frank je pred selitvijo v London kar šest sezon vodil Brentford. Eden od glavnih kandidatov za trenerja je Italijan Roberto De Zerbi, ki ga je včeraj odpustil Marseille.

Več iz teme

Tottenhampremier leagueangleško prvenstvoThomas Franke

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

