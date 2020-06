Danes bo dočakal vrnitev tudi Andraž Šporar

Tržna vrednost prve lige znaša 920 milijonov evrov

Andraž Šporar v majici Sportinga odšteva zadnje ure do nadaljevanja portugalskega prvenstva. FOTO: Sporting



Prvi izziv v nekdanjem domicilu Zlatka Zahovića

Prvo bitko s koronavirusom so dobili tudi Portugalci, pri katerih se je prebil med znane obraze Andraž Šporar. FOTO: AFP

Ta teden bodo zabrneli stroji v številnih nogometnih prvenstvih po stari celini. Prvo bitko s koronavirusom so dobili tudi Portugalci, pri katerih se je prebil med znane obraze. Njegov klub Sporting, ki ga čaka drevi (22.15) premiera v Guimaraesu, pač sodi med najboljše na Iberskem polotoku.Nemčija, Češka, Madžarska, Poljska, Ukrajina, Srbija, Danska, Avstrija in Portugalska so le nekatere države, v katerih navijači že uživajo v spremljanju nogometnih tekem na štadionih ali pred TV zasloni. Širša nogometna družina je pozdravila prav vrnitev nekdanje pomorske velesile. Portugalsko prvenstvo sodi tik pod vrh stare celine, Benfica, Porto in Sporting pa v višji srednji plačilni razred. Tržnav, skupaj z nizozemsko in rusko ligo tvori trojček tekmovanj, ki kotira tik pod peterico najboljših v Evropi.Nogomet je v Portu, Lizboni in drugih mestih tematika številka ena, prav, če bo Uefin izvršni odbor res podprl selitev spektakla iz Istanbula, kjer bijejo bitko s koronavirusom. Ni čudno, da žanje pozornost 10-milijonske države slovenski napadalec Andraž Šporar, v zimskem prestopnem roku eden najvidnejših novincev na Portugalskem, potem ko je Sporting za kralja strelcev na Slovaškem. »Špoki« je čez noč dobil priložnost v udarni enajsterici zeleno-belih.»Po prihodu na Portugalsko nisem bil najbolje pripravljen, saj s Slovanom seveda nisem opravil bazičnih zimskih priprav. V prvih tekmah z Maritimom in Brago se nisem počutil najbolje, toda moral sem vskočiti zavoljo poškodbe. Po mesecu dni odmora sem prišel v tekmovanje, ki je bilo že v polnem ritmu,« je razkril Šporar, ki je pozneje razkril svoj talent in – do prekinitve sezone – zabil tri gole v prvenstvu in evropski ligi. Prav zavoljo zimske izkušnje bi se lahko Šporar zdaj znašel bolje od večine, ki bo šele spoznala, kako je igrati »polovično« pripravljen.Dobil je tudi novega šefa. »Ruben Amorim je dokazano odličen trener, prepričan sem, da bomo v prihodnje delovali bolje kot zdaj, ko smo na lestvici za Benfico in Portom,« je dodal. Pred današnjim gostovanjem v Guimaraesu, v katerem je med letoma 1993 in 1996ogreval motorje za poznejše podvige v majicah Porta in Benfice, Sporting zaostaja kar 18 točk za vodilnim Portom in bo ambicije za kaj več prenesel v naslednjo sezono. Toda v nogometu ni skrivnosti: najboljša priprava za poslovno leto 2020/21 so zmage že v tej sezoni.Sporting je v pripravljalnem obdobju igral v postavitvi 3-4-3; Šporar je igral v konici napada, ob njem pa 19-letni ekvadorski »winger«in argentinski as, ki je pred tem igral za Atletico Madrid. Šporar in Vietto se dobro ujameta; Ljubljančan je dopolnil 26 let 27. februarja, Vietto dva meseca prej.