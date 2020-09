Danes ponovitev nepozabnega finala

Pariz

- Tudi na Slovenskem marsikateremu nogometnemu navdušencu ostaja v posebnem spominu zadnji finale mundiala, pred dobrima dvema letoma v Rusiji. Francija in Hrvaška, slednja prvič v finalnem nastopu velikih nogometnih tekmovanj, sta uprizorili dinamično in naravnost spektakularno predstavo na največjem ruskem štadionu Lužniki, galski petelini pa so takrat vendarle potrdili vlogo favoritov prvenstva in zmagali s 4:2.Danes, ob 20.45, pa je napočil dan novega snidenja dveh vrhunskih reprezentančnih moštev. Zlasti hrvaško je bilo pred dnevi na Portugalskem (1:4) bleda senca tiste sanjske podobe z mundiala, kar pa niti ni presenečalo, saj je selektorpredstavil krepko prenovljeno zasedbo, tudi brez udarnega asa in takrat najboljšega nogometaša prvenstva. A ne glede na to razočaranju v javnosti naše južne soseščine ni bilo konca, številni nogometni privrženci so tam pač vajeni konkurenčnih predstav svojih »ognjevitih« proti najvidnejšim tekmecem. Ne nazadnje tudi pri Portugalcih ni bilo udarnega asaTudi današnja tekma pa bo, sodeč po napovedanih postavah, povsem drugačna od tiste moskovske. Kot napoveduje ugledni L'Equipe, pariški športni dnevnik, bodo za svetovne prvake v enajsterici le trije akterji znamenitega moskovskega finala: vratar(Tottenham) ter Chelseajevin Barcelonin A, v finalnem dvoboju strelec za vodstvo z 2:1. Podobno pa je tudi pri Hrvatih, pri katerih sicer za današnjo tekmo v postavi od moskovskih akterjev napovedujejo(Bešiktaš),(Zenit St,. Peterburg),(Inter Milano),(Milan) in(Bayern).