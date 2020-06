Danes slovenski nogometni dan D

Ljubljana - Resda so zadnje dneve na naši nogometni sceni obarvali akterji iz prekmurskega dela, v finalu pokalnega tekmovanja je namreč Mura ugnala Nafto, toda največji dogodek klubskega nogometa pri nas sledi v današnjem večeru – tradicionalni derbi Olimpije in Maribora (Stožice, 20.45). Tokrat sicer s hudim primanjkljajem občinstva na tribunah, ker nadaljevanje ukrepov proti koronavirusu ne dovoli zbiranja večjih množic na tribunah. Sicer so se na nekatere štadione navijači pri nas že vrnili, varnostni razlogi pa tega ne dovoljujejo tega danes v Ljubljani, Izjemno težko bi bilo namreč narediti selekcijo med vsemi, ki bi bili radi v Stožicah, oblast dovoljuje največ 500 navzočih. Bo pa pač javnost tako kot velike evropske predstave po nogometni Evropi v zadnjih tednih spremljala v TV prenosu ali prek drugih sredstev komunikacije na daljavo. Mimogrede, privrženci iz skupine Green Dragons so napovedali svoj prihod za svojo severno tribuno, morda se bodo "oglasile" tudi Viole, tako da bi utegnilo biti ob štadionu sila živahno tudi za varnostnike in policiste ...



In kako bo na igrišču? V derbi vstopa Olimpija s točko prednosti na vrhu lestvice, a psihološko stanje je v zadnjih tednih precej bolj mirno v vijoličnem taboru, ki je pred to prekinitvijo zaostajal že za sedem točk, pa začel zmagovati v dneh, ko med Ljubljančani ni bilo več uspešnega koncepta. Tudi menjava trenerja je v zeleno-beli vrsti pustila za seboj številna vprašanja, pred mladim Slavoncem Dinom Skenderjem ni lahke naloge. Tudi pred novim poveljnikom vijolične čete Sergejem Jakirovićem ne, toda vendarle je na svoji igralski in poti nabral več izkušenj kot drevišnji tekmec, obenem je tudi v Mariboru že od prve tekme po prekinitvi sezone, tako da mu je tudi pogled v slovenski nogometni vsakdan že bolj jasen.



Obenem bo seveda zanimivo tudi, kako bo prazen štadion, če ne štejemo seveda uradnih oseb, vplival na akterje. Zmaji že dolgo čakajo na domačo zmago v derbiju, uspešnejši so bili v zadnjih letih na zelenici Ljudskega vrta. A očitno oboje uničuje pritisk polnih tribun in sploh utripa na dan derbija, ki je še posebej v Mariboru zelo opazen. Res pa je tudi, da današnji derbi odločitve o prvaku še ne bo ponudil. Pred moštvoma bo nato še šest prvenstvenih kol, na dlani je le, da drevišnji uspeh prinaša bodisi mir v domačo hišo bodisi še več samozavesti v nizu zmag onstran Trojan ...