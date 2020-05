FOTO:Danes v bundesligi: pod lupo derbija v Münchnu in Wolfsburgu

Pomembno gostovanje Borussie na Spodnjem Saškem

Sinoči uvod v Berlinu, danes še nadaljevanje na Bavarskem .

. Prav 27. kolo bi nemara zvabilo na štadione največ navijačev.

bi nemara zvabilo na štadione največ navijačev. Borussia Dortmund si ne sme privoščiti spodrsljaja v Wolfsburgu.

si ne sme privoščiti spodrsljaja v Wolfsburgu. 5 golov je prejel Bayern ob zadnjem snidenju z Eintrachtom, zato je bil ob službo trener Niko Kovač

Takole bo danes deloval štadion Borussie Mönchegladbach, na njem bo polno kartonastih navijačev. FOTO: AFP



Prednost Bayerna bi lahko narasla na sedem točk

Bavarci se temeljito pripravljajo na današnjo tekmo 27. kola z Eintrachtom, saj so nazadnje prav v Frankfurtu visoko izgubili in prejeli kar pet golov. V Münchnu je tako vse pripravljeno za revanšo in novo zmago vodilnega Bayerna. FOTO: AFP



Nedelja dan za novo akcijo Kevina Kampla

Kaj bo prineslo naslednje dejanje bundeslige po koncu pandemije koronavirusa, potem ko je »premiera« ponudila štiri gole v sobotnem derbiju v Dortmundu in še enega več na ponedeljkov večer v? Tudi ta konec tedna prinaša več zanimivih tekem na nemških nogometnih štadionih, glavno vprašanje pa se glasi: bopovečal svojo prednost predBavarci bodo namreč v derbiju kola gostiliiz Frankfurta, Dortmundčani bodo gostovali v neugodnem Wolfsburgu. Škoda, da navijači (še) ne smejo na imenitne nogometne objekte; 27. kolo bo namreč domovalo na štadionih z veliko zmogljivostjo v Münchnu,in Berlinu. Skupno bi se najbrž zbralo na devetih tekmah prek 400.000 navijačev, kar je zgovoren statistični podatek tudi v 80-milijonski Nemčiji.Zgolj sinočnji mestni derbi v Berlinu , ki je pripadel Herthi, bi zanesljivo pritegnil več kot 70.000 radovednežev. Hertha in Union sta vendarle igrala zgodovinsko tekmo na Olimpijskem štadionu, potem ko je Union postal peti berlinski klub med nemško elito po inštitucijah, kakršne so (bile) Tasmania 1900 Berlin, Blau-Weiß Berlin, Tennis Borussia Berlin in Hertha BSC (berlinski športni klub).Privrženci nemškega nogometa si bodo lahko ogledali najmanj tri privlačne tekme v Wolfsburgu, Münchnu in Mainzu. Gostovanje Borussie, v nemškem mestu– zavoljo mogočne avtomobilske industrije –, bo že odgovorilo na vprašanje, kako resno lahko ogrozi rumeno-črna BVB vodilni Bayern. Wolfsburg zaseda prvo mesto na lestvici klubov, ki ne morejo računati na boj za vrh. Četudi leži na visokem 6. mestu, zaostaja enajst točk za petouvrščenimin je že izjavil svoj »Auf Wiedersehen« ligi prvakov v sezoni 2020/21.Toda, pozor, »volkovi« ohranjajo daljši niz nepremaganosti v bundesligi kot Dortmundčani, v resnici so zgolj prepozno ujeli formo za »kaj več« v tej sezoni, tudi v prvem dejanju nadaljevanja so denimo zmagali v Ausgburgu z 2:1. To bo tudi spopad različnih slogov igre – domače zaprtein gostujočega, ki je v resnici namenjen hitrim nasprotnim napadom, zato bi bilo lahko popoldne ob 15.30 zelo zanimivo.Wolfsburg se namreč zanesljivo ne bo odprl tako močno, kot se je v nedavnem porurskem derbiju Schalke in prejel – štiri čudovite gole … Bomo videli, kako bodo delovaliin, ki naj bi danes napadli gostitelje; zadnje štiri tekme v Wolfsburgu so resda pripadle Borussii z izidi 1:2, 1:5, 0:3 in nazadnje 0:1.Če bi spodrsnilo Porurcem in bi Bayern tri ure pozneje premagal Eintracht, bi prednost vodilnega narasla na 7 točk, do konca pa bi ostalo prav tako sedem kol. V tem primeru bi torkov veliki nemški derbi Borussia-Bayern v Dortmundu štel več kot nekdanja »mojstrica« v zvezni ligi bivše Jugoslavije …Toda, počasi, najprej mora tudi Bayern opraviti z neugodnimi gosti, ki so prvo medsebojno tekmo v tej sezoni dobili z neverjetnim izidom 5:1 in sklatili s trenerskega stolčka Bayerna hrvaškega aduta, ki je pred tem vodil prav – Eintracht … Kdo ve, morda je šlo tedaj res le za upor slačilnice proti brezkompromisnemu Kovaču in bodo drevi Bavarci v postavitvi 4-2-3-1 () zmleli goste. Bomo videli.Tudi v Mainzu se obeta tekma z velikim številom golov, vloga izrazitega favorita pa pripada Leipzigu, čeravno je rdečim bikom v »prvem kolu« nadaljevanja spodrsnilo s Freiburgom. Tedaj je bil najvidnejši na igrišču, ki bo tudi v nedeljo popoldne med udarnimi aduti Leipziga. Pred nekdanjim slovenskim reprezentantom je zgodovinsko dolga sezona: njegov klub je namreč eden od le štirih že znanih četrtfinalistov lige prvakov – ob PSG, Atalanti in Atleticu –, zato ga čaka živahno poletje vse do (konca) avgusta.