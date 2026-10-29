Tolminec, ki je zasijal pod Riero, odkril pa ga je Simon Rožman

Tolminec Danijel Šturm je v zadnjih letih spisal eno zanimivejših zgodb slovenskega nogometa. Še leta 2021 je igral v drugi slovenski ligi, pet let pozneje pa je pri 27 letih dočakal debi v ligi prvakov in ga začinil z dvema zadetkoma proti francoskemu Lensu. Slovenski reprezentant se je po nekoliko daljši poti vendarle prebil na veliko evropsko prizorišče, čeprav se je njegova kariera vmes večkrat znašla na razpotju. Med prvimi, ki so prepoznali njegov potencial, je bil trener Simon Rožman, trenutni strateg Zrinjskega iz Mostarja. Ta ga je poleti 2021 iz Bilj pripeljal v Maribor, kjer pa se Šturmu ni uspelo dokončno uveljaviti. Nekdanji trener viol se je v podkastu Cancast spomnil, kako je sedanjega reprezentanta pripeljal v štajersko prestolnico. »V Mariboru so se mi smejali, češ, ...