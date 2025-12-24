Danijel Šturm napolnil blagajno, ki jo bo izpraznil Svit Sešlar

Slovenski nogometni reprezentant Danijel Šturm bo kariero nadaljeval v češkem prvoligašu Sigmi Olomouc, so objavili na spletni strani NK Celje.

Kot so sporočili iz Celja, so Šturma prodali za rekordno odškodnino, višine zneska pa niso objavili. Sigma je bila tudi tekmec Celja v konferenčni ligi in mu je zadala tudi prvi poraz. V 4. kolu je bila doma boljša z 2:1

Šestindvajsetletni krilni napadalec, ki je junija v knežje mesto prišel kot prosti nogometaš iz Domžal, je bil v jesenskem delu eden najpomembnejših članov začetne enajsterice Alberta Riere. V vseh tekmovanjih je zbral 34 nastopov in prispeval šest golov ter sedem asistenc.

Šturm je v zadnjih šestih mesecih postal tudi reprezentant Slovenije.

Prodaja enega od vidnejših nogometašev v prvem delu sezone nakazuje vrnitev Svita Sešlarja, ki naj bi ga Celjani za rekordni znesek odkupili od turškega Eyüpspora. Sešlar je bil v prejšnji sezoni najboljši asistent v konferenčni ligi.