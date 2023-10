Danska ali Kazahstan? Na sever bodo pogledovali tudi Slovenci

Po žrebu kvalifikacijskih skupin za preboj na evropsko prvenstvo 2024 so si na Danskem navijači meli roke. Na papirju je bila skupina H izenačena, Danska pa bi po kvaliteti morala odstopati navzgor. Po neprepričljivih predstavah si v Københavnu domačini spodrsljaja proti Kazahstanu (20.45) ne smejo privoščiti, pri tem pa računajo na pomembno vlogo 20-letnega napadalca Manchester Uniteda Rasmusa Højlunda.

Marčevski začetek kvalifikacijskega ciklusa ni nakazoval, da bi favorizirana Danska lahko imela pretirano zahtevno delo v boju za preboj v Nemčijo. Na papirju glavno tekmico Finsko so Danci z odličnim hat-trickom Rasmusa Højlunda zanesljivo ugnali s 3:1 in, vsaj tako se je zdelo, le še potrdili kakovostni razkorak v skupini H. Nato so se za ekipo Kasperja Hjulmanda začele težave, najprej s »sramotnim« porazom proti Kazahstanu (2:3, potem ko so že vodili z 2:0), kot so ga opisali tamkajšnji mediji, nato še z remijem na stožiški zelenici.

Na zadnjih dveh tekmah so Danci vknjižili šest točk, a niso bili prepričljivi. Tekmo s Severno Irsko je po mejni odločitvi v njihovo korist odločil VAR, Finsko so premagali šele z zadetkom Pierre-Emila Højbjerga v zadnjih minutah tekme. Zdaj se je Danska znašla v napetem četveroboju za prvi dve mesti v skupini H, v katerem spodrsljaji niso več dovoljeni. A kljub temu varovanci Hjulmanda vstopajo v tekmo optimistično, lažjo poškodbo je pozdravil Højlund in je pripravljen, da znova dokaže svoje strelske vrline.

»Ne morem verjeti, kako dober je postal Rasmus, šele 13 mesecev nazaj je debitiral v članski vrsti, zdaj pa je ključni igralec ne le v reprezentanci, temveč tudi v Manchester Unitedu. Spomnim se, da smo se dve leti nazaj pogovarjali, če si sploh zasluži mesto v reprezentanci do 21 let, kaj šele prvo postavo, pa poglejte, kje smo danes. Fantastičen je,« mu hvalnice poje predsednik danske nogometne zveze Jesper Møller.

Nasproti jim bo stal Kazahstan, ki je v teh kvalifikacijah presegel pričakovanja in se bori za sploh prvo uvrstitev na velika tekmovanja. Moštvo Magomeda Adijeva ima »v žepu« še domačo tekmo s San Marinom, iz trojčka tekem z Dansko, Finsko in Slovenijo (vse v gosteh) potrebuje vsaj štiri točke. Na tekmah kazahstanske reprezentance zadetki ne padajo pogosto, na zadnjih dveh tekmah so z 1:0 najprej premagali Severno Irsko, nato pa z enakim rezultatom izgubili proti Finski. Na Danskem bodo postavili »bunker« in poizkusili odnesti celo kožo. Dlje kot Højlundu in soigralcem ne bo uspelo najti poti do mreže gostov, večja bo nervoza v njihovih nogah.

Slaba osiječka premiera

Prva tekma na Opus Areni v Osijeku hrvaški reprezentanci ne bo ostala v lepem spominu. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Hrvaška nogometna reprezentanca je v četrtkovem večeru prvič igrala na novi Opus Areni v Osijeku in pričakovala zmago proti Turčiji, vknjižila pa poraz (0:1) in po oceni hrvaških medijev daleč najslabšo predstavo reprezentance v tem koledarskem letu.

Turčija je skočila na vrh skupine D, Hrvate pa zdaj čaka gostovanje v Walesu, ki se prav tako krčevito bori za drugo mesto v skupini. Hrvaško nogometno javnost skrbi neučinkovitost napadalcev, po nesoglasjih z zvezo se je od reprezentance poslovil zvezdnik Hajduka Marko Livaja, selektor Zlatko Dalić pa na Otoku potrebuje tri točke za miren zaključek ciklusa in zanesljiv preboj na euro.