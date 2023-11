Na severu nič novega: kaj je šlo narobe Slovencem na Danskem

V nadaljevanju preberite:

Na severu nič novega! København ni padel niti v tretjem poskusu, nogometna reprezentanca Danske je zasluženo premagala nemočne Slovence in si – pričakovano – že priigrala nastop na evropskem prvenstvu, ki bo naslednje poletje v Nemčiji. Slovenija še vedno sama odloča o svoji usodi. Izbranci selektorja Matjaža Keka bodo imeli popravni izpit v ponedeljek v Stožicah (20.45), njihov tekmec bo Kazahstan. Če bo Slovenija ostala neporažena, bo prvič po letu 2000 igrala na šampionatu stare celine.

Gostje enostavno niso premogli ne energije ne prave napadalne zamisli. Navsezadnje je zgovorna tudi statistika: Slovenci so zmogli na vrata gostiteljev sprožiti en strel. Dobili so, kar so vsaj potihem tako ali tako pričakovali po marčevski zmagi v Astani: spektakularno zadnje dejanje kvalifikacij za euro 2024. Prizorišče Stožice, tekmec Kazahstan, načrt znan: zmaga ali neodločen rezultat. Kaj je šlo narobe na Danskem in kako smo ocenili za (ne)opravljeno na štadionu Parken slovenske nogometaše?