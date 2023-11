Danski dinamit O'Riley čaka Slovence

Zadnji reprezentančni cikel za euro 2024 bodo izpustili mnogi zvezdniki in to bo priložnost, da na veliko sceno stopijo nekateri najbolj vroči mladi nogometaši. Britanski The Sun je naštel sedem bodočih zvezd, ki naj bi vpisali prve reprezentančne nastope.

Angleški selektor Gareth Southgate bi utegnil preizkusiti 21-letnega Cola Palmerja (Chelsea) in Rica Lewisa (18) iz Manchester Cityja, za Francijo naj bi debitiral dragulj PSG Warren Zaire-Emery (17), za Škotsko Josh Doig (21) iz Verone.

Warren Zaire-Emery je 17-letni dragulj PSG. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Brazilce čakata tekmi s Kolumbijo in Argentino v kvalifikacijah za SP, prve minute za seleçao naj bi dočakala Endrick (17) iz Palmeirasa in Joao Pedro (22) iz Brightona.

Rico Lewis navdušuje Pepa Guardiolo pri Manchester Cityju. FOTO: Molly Darlington/Reuters

Za Slovence je najbolj zanimiv danski up Matt O’Riley (22), ki blesti v dresu Celtica. Na 17 tekmah je dosegel šest golov in sedem asistenc in bi lahko ob odsotnosti Christiana Eriksena in Rasmusa Højlunda dobil priložnost na tekmah s Slovenijo in Severno Irsko.

Cole Palmer je velik Chelseajev up. FOTO: Dylan Martinez /Reuters

Matt O'Riley je bil sicer rojen v Angliji, po mami pa ima dansko državljanstvo.