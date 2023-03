Danska izgubila v Kazahstanu, Slovenci streljajo še s praznimi naboji

Slovenska nogometna reprezentanca, ki je ob 18. uri začela svojo drugo kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji, je pred tekmo dobila odličen motivacijski naboj v senzaciji Kazahstana proti Danski. Toda San Marino je bil v prvih 45 minutah žilav tekmec in se ubranil slovenskih napadov. Slovenci so imeli 71 odstotno posest žoge, proti vratarju Eliaju Benedettiniju sprožili 16 strelov, dva v okvir vrat, a gola ni bilo.

Selektor Slovenije Matjaž Kek je poslal v ogenj od prve minute tudi tri novince v priemrjavi s tekmo v Kazahstanu, Miho Zajca, Sandija Lovrića ter tudi napadalca Andresa Vombergarja. Začetni enajsterici pa sta bili naslednji: Oblak, Karničnik, Bijol, Brekalo, Stojanović, Balkovec, Gnezda Čerin, Lovrić, Zajc, Verbič, Šeško, Vombergar; San Marino: Benedettini, Fabbri, Rossi, Cevoli, D'Affario, Golinucci, Battistini, Lunadei, Tosi, Nanni, Berardi; sodnik: Verboomen (Belgija).

Slovenskega krilnega napadalca Benjamina Verbića (levo) je Filippo Fabbri v prvem polčasu ustavil. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Senzacija v Astani: padla je Danska!

Nogometaši Kazahstana so po četrtkovem razočaranju in porazu proti Sloveniji (1:2) danes v velikem slogu prišli do treh točk. Proti Danski so 20 minut pred koncem tekme zaostajali 0:2, na koncu pa slavili s 3:2. Slovenija se lahko prepričljivo zavihti na vrh skupine H, saj je San Marino le tekmec za popravljanje razlike v golih.

Za Dansko je oba zadetka dosegel 20-letni Rasmus Hojlund (21., 36.), ki je bil trikrat natančen tudi na četrtkovi tekmi proti Finski. Kazahstan je znižal zaostanek v 73. minuti prek Baktijorja Zajnudinova, ki je zadel z bele točke, v 86. minuti je sledil natančen strel s približno 30 metrov Askata Tagibergena za 2:2, tri minute kasneje pa je Abat Ajmbetrov z glavo postavil senzacionalnih 3:2. Danes bo v skupini H še dvoboj Severna Irske in Finske (20.45).