Šokirani Domžalčani ustoličili novega trenerja

Nogometni klub Domžale se je po umiku vlagateljev znašel v hudih težavah – ostal je brez trenerskega štaba in finančne podpore. Kot prvo potezo so vodilni začasno vodenje članske ekipe zaupali dolgoletnemu članu kluba Darku Birjukovu. Pri delu mu bodo pomagali Matej Podlogar, Dejan Milić in Žan Luka Jerman. »Rešitev smo poiskali znotraj kluba in se vsem zahvaljujemo za prevzem odgovorne naloge,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Domžale so v soboto izvedele tudi, da se vlagatelji na čelu s Tomom Zelenovićem umikajo brez jasnih pojasnil, kar je v klubu povzročilo veliko razočaranje, za mnoge tudi šok. »Po vseh pogovorih smo pričakovali resen pristop in dolgoročno sodelovanje, a se je zgodil nenaden umik,« so dodali.

Kljub finančnim težavam v klubu poudarjajo, da je njihova prva dolžnost zaščititi igralce, zaposlene in navijače ter zagotoviti stabilnost. Novi izziv jih čaka prihodnjo nedeljo, ko bodo gostovali pri stoodstotnem vodilnem Celju.