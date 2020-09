Darko Milanič bi rad bil uspešen, kot je bil pri Mariboru

Ljubljana

Darko Milanič se je že tretjič podal v tujino. Prvič je bil Avstriji, drugič v Angliji. FOTO: ŠK Slovan Bratislava

V Angliji mesec dni, v Avstriji trinajst mesecev



Darko Milanič v svojih dveh trenerskih poskusih v tujini ni pustil vidnejšega pečata. V prvem pri svojem klubu iz igralskega obodobju Sturmu, kjer je igral sedem sezon, je deloval 13 mesecev, od junija leta 2013 do septembra 2014, ko je sprejel angleški izziv pri slovitemu Leedsu. Toda na Otoku je bil trener le mesec dni, v tem obdobju pa je vodil šest tekem. Tri tekme je izgubil, tri pa igral neodločeno. Na klopi Sturma je vodil 53 tekem, sobotna in prva v slovaškem prvenstvu bo njegova jubilejna 60. tekma na tujem.



Amir Ružnić trasiral pot do Slovana

Darko Milanič in njegov pomočnik Novica Nikčević se že pripravljata za sobotni debut. FOTO: ŠK Slovan Bratislava

- Po graškem Sturmu in angleškem Leedsu je Slovan tretji tuji klub. Izolan je že od petka v Bratislavi in je včeraj uradno postal trener slovaškega nogometnega prvaka, s katerim je sklenil enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za dve. Rokave je zavihal takoj. Ob sebi ima tudi starega sodelavca in pomočnikaSlovenska posadka pri najslavnejšem slovaškem klubu in tudi prvemu iz nekdanjega vzhodnega bloka, ki je osvojil enega od evropskih pokalov, zdaj šteje kar pet mož. Milaniča in Nikčevića so v moštvu pričakali »staroselec«in letošnja novincater. Tu sta še dva nekdanja Olimpijina igralca, Nizozemecin NigerijecMilaniča je izvršni direktor slovaškega klubapredstavil z izbranimi besedami in kot trenerja, ki je jezikovno izurjen in ima odličen evropske izkušnje ter ve, kako še dvigniti raven igre.»Rad imam takšne izzive. V Mariboru sem bil uspešen, naredili smo velik posel in prepričan sem, da ga lahko tudi pri Slovanu. Moštvo sem spoznal že pozimi v Beleku in videl veliko kakovosti. Marsikaj lahko naredimo in na drugačen način,« je za klubsko televizijo strnil nekaj misli Milanič, v intervjuju za spletno stran pa poudaril, da je nogomet zanj mešanica trdega dela in radosti.Javili so se tudi nasprotniki Milaničevega prihoda in klubsko odločitev pospremili z jasnim sporočilom, da je klub postal ŠK Balkan Bratislava.Pri Slovanu so po slabšem štartu od pričakovanj in nezadovoljstvu s predstavami zamenjali trenerja, ki je klub v minuli sezoni popeljal do skupinskega dela evropske lige in dvojne krone. Glavni boter Milaničeve selitve v Bratislavo je bil najbolj uveljavljen slovenski menedžer, ki si je dobro ime pri klubskih možeh ustvaril z. Ljubljančan ni le oživel svoje kariere pri Slovanu, temveč se je klubu oddolžil z rekordnim prestopom k lizbonskemu Sportingu.Milanič bo že v soboto odprl tekmovalno poglavje v državnem prvenstvu in takoj zahtevno. Slovan se bo na domačih tleh pomeril s Spartakom iz Trnave, ki s tekmo več zaostaja dve točki. Na vrhu je s stoodstotnim izkupičkom in razliko v golih 18:3 Dunajska Streda.Naslednji teden v četrtek Slovan čaka še evropska preizkušnja v 2. kolu kvalifikacij za evropsko ligo s finskim prvakom Kuopiom. Slovan je v 1. kolu kvalifikacij za ligo prvakov izgubil za zeleno mizo zaradi okužbo v moštvu z virusom sars-cov-2.Dvainpetdesetletni Milanič bo v tej sezoni tretji slovenski trener v tujini. V Franciji drugo sezono pri drugoligašu Amiensu – po dveh tekmah ligue2 ima polovičen izkupiček – deluje, na Hrvaškem pa prav tako drugo sezono pri Rijeki