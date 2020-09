Darko Milanič novi trener Slovana

Ljubljana – Darka Milaniča, nekdanjega stratega Maribora, so imenovali za novega trenerja bratislavskega moštva Slovan. Gre za klub, ki so ga ustanovili leta 1919 in igra v 1. slovaški ligi. Milanič je z vodstvom slovaškega prvaka podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za leto dni, so potrdili na spletni strani kluba.



Izolan že ima izkušnje z vodenjem kluba v tujini. Deloval je v Avstriji in Angliji, največji pečat pa je pustil kot trener najtrofejnejšega slovenskega kluba; Mariborčane je popeljal do enajstih lovorik. V Avstriji je vodil graški Sturm, za katerega je nekoč tudi igral. Kratek čas je bil tudi strateg nekdanjega angleškega prvaka iz Leedsa.



Nekdanji kapetan slovenske reprezentance bo na klopi Slovana zamenjal trenerja Jana Kozaka. Milaničevo imenovanje je še ena pohvala za slovensko stroko, ki so jo v zadnjem času najbolj zaznamovali Matjaž Kek, ki je bil zelo uspešen na klopi Rijeke, njegov naslednik Simon Rožman in Luka Elsner na klopi Amiensa.



Barve slovaškega prvaka sicer zastopajo trije slovenski legionarji, ob bivših članih Olimpije Kenanu Bajriću in Žanu Medvedu tudi nekdanji napadalec Domžal Alen Ožbolt. Na Slovanovi spletni strani poudarjajo, da je 52-letni Primorec, ki je kot nogometaš igral tudi pri beograjskem Partizanu, najuspešnejši slovenski trener sodobne dobe. Milaničev pomočnik bo Novica Nikčević, s katerim je že sodeloval v prejšnjih moštvih.



»Darko je izkušen in jezikovno usposobljen trener. Ima jasno predstavo o tem, kako razviti potencial ekipe in ga dvigniti na višjo raven,« je ob predstavitvi novega trenerja povedal Ivan Kmotrik mlajši, izvršni direktor Slovana. »Prepričan sem, da je v naši ekipi več potenciala v primerjavi s predstavami, ki smo jih kazali v zadnjem obdobju. Že dolgo čutimo, da ne igramo, kakor znamo. To je bil glavni razlog za zamenjavo trenerja. Morali smo odločno ukrepati,« je dodal Kmotrik.