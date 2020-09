Darko Milanič pred vrati Slovana iz Bratislave

Bratislava - Resda ta prvi petkov večer v septembru v Bratislavi pripada nogometašem Slovaške in Češke, vendar pa prav med številnimi nogometnimi privrženci v metropoli države pod Tatrami močno odmevajo namigi, da bo novi trener Slovana, največjega kluba na Slovaškem, postal Izolan Darko Milanič.



Njegovi uspehi, zlasti uvrstitev z Mariborčani v ligo prvakov, niso ostali anonimni, poznavalci ga močno spoštujejo: tako njegov občutek za nogometno igro kot tudi željo po redu in disciplini. Marsikoga je včeraj sicer presenetilo slovo kluba z dosedanjim trenerjem Janom Kozakom ml., toda dejansko favorizirano moštvo sezone, ki obenem brani lovoriko, v prvih nastopih po dolgi prekinitvi ni blestelo. Zdaj zaostaja za vodilnim DAC iz Dunajske Srede, mesta z večinskim madžarskim prebivalstvom in tako tudi močnim vložkom v nogomet iz sosednje dežele (podobno kot pri Osijeku, TSC iz Vojvodine ter naši Nafti iz Lendave) za žest točk, nazadnje se je mučil v pokalni tekmi s tretjeligašem Belušo in zmagal z 2:0.



Milanič se ob napovedi iz Bratislave še ni javno oglasil, njegov prihod h klubu, ki močno ceni Slovence, pa ne bi presenetil. Cilje ima Slovan visoke kot pri nas Maribor, v modro-belih vrstah je blestel Andraž Šporar, zdaj so pri moštvu Kenan Bajrić, Žan Medved in Alen Ožbolt.