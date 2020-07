David Alaba iz Münchna v Manchester?

München - Potem ko se je konkurenca morala tudi do konca sprijazniti s spoznanjem, da Liverpoolu letos v boju za domačo šampionsko lovoriko nihče ne bo kos, je rdeča nit zadnjih dni nogometnega utripa v Angliji usoda Manchester Cityja. Slednjemu je namreč grozila huda kazen dveletne prepovedi nastopanja na tekmah pod Uefino streho zaradi kršitve finančnih pravil, a ob koncu so jo, kot smo že poročali, le dobro odnesli: izostanka iz Evrope ne bo, namesto kazni 30 milijonov evrov bo klubu sledila globa v znesku »le« 10 milijonov evrov. In tako so pri klubu že začeli sestavljati mozaik prihodnosti, v katerem se bo morda znašel tudi vodilni avstrijski nogometni as David Alaba.



Dunajčan je že dolgo nepogrešljiv adut Bayernove obrambe, pripadal je izjemnemu rodu münchenskega moštva s Philippom Lahmom, Bastianom Schweinsteigerjem, Arjenom Robbnom, Franckom Riberyjem. Iz sanjske zasedbe sta zdaj ob njem le še Manuel Neuer in Thomas Müller. Tudi v prihodnje bosta pri Bayernu, za Alabo, ki ima pogodbo do leta 2021, pa to še ni zanesljivo. Že večkrat v preteklosti so se zanj ogrevali pri Manchester Cityju in po zadnjih zapisih uglednega otoškega dnevnika The Guardian je 28-letni Avstrijec spet močno podčrtan na seznamu željá omenjenega kluba. Predvsem si ga želi trener Pep Guardiola, ki je Alabo dodobra spoznal med svojim vodenjem nemškega nogometnega velikana, sedanji uspešni Bayernov strateg Hansi Flick pa je prepričan, da je prihodnost dunajskega dečka zasidrana na Bavarskem ...