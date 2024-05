Dedek Klopp se bo učil kuhati in plesati; na Majorki rajska vila

Noben trener še ni doživel tako lepega in čustvenega slovesa kot Jürgen Klopp, ki je v devetih letih nogometaše Liverpoola vrnil na pota stare slave, osvojil osem lovorik, tudi ligo prvakov in po 30 letih angleški naslov. V nedeljo se je z zmago proti Wolverhamptonu z 2:0 poslovil od Anfielda. Z rdečimi iz mesta Beatlov je v tej sezoni osvojil ligaški pokal in jih s tretjim mestom v premier league vrnil v Uefino ligo prvakov.

Bil je šok, ko je Nemec januarja sporočil, da se poslavlja, ker si bo vzel daljši premor od nogometa, preden bo zagrizel v nov velik izziv. Kot pravi, mu dolgčas ne bo. Z ženo Ullo (Sandrock), ki je vplivala na veliko njegovih odločitev (med drugim mu je odsvetovala prihod k Manchester Unitedu), bosta uživala v luksuzni vili na Majorki, pestovala prvega vnučka, Klopp razmišlja, da bi se naučil plesati in kuhati ...

»Moram se zamotiti, če se bom začel dolgočasiti, bom že čez nekaj tednov spet trener. »Moram začeti kuhati, da bom lahko pripravil vsaj zajtrk. Med covidom sem spekel jajca, ampak zdaj sem pozabil. Odraščal sem v Schwarzwaldu z dvema sestrama, za kuhinjo sem vedel le, ker so od tam prihajale dobre vonjave. V zasebnem življenju sem precej nekoristen,« se je pošalil Klopp, ki je Ullo spoznal, ko je bila natakarica na Oktoberfestu, on pa trener Borussie iz Dortmunda.

Kloppovo proslavljanje zmag je postalo legendarno. FOTO: Paul Ellis/AFP

Po treh dneh sta začela živeti skupaj in se leta 2005 poročila. »Najboljšo pogodbo v življenju sem podpisal z Ullo,« je povedal Klopp. Oba imata otroka iz prejšnjih zvez. Klopp ima Marca in je krušni oče Ullinemu sinu Dennisu, ki je lani postal očka.

»Saj izgledam kot dedek in zdaj tudi sem, kar je super,« pravi Klopp: »Zdaj bova imela več časa za ukvarjanje z novim članom družine,« je še razkril 56-letni trener, ki je leta 2022 na Majorki za 3,8 milijona evrov kupil vilo na 5000 kvadratnih metrih. Ulla je nadzirala prenovo ekološke hiše z sodobnimi sistemi, ki bodo zmanjšali porabo energije za 75 odstotkov in jih je mogoče upravljati s telefonom. Klopp ima sicer tudi dom v Wiesbadnu blizu Mainza, kjer je začel trenersko pot.