Dejan Djuranović prevzema Domžale

Domžale

Brez kvalifikacij

Andrej Razdrh ni več trener Domžal. FOTO: Tomi Lombar

- »Vodenje članskega moštva Domžal z današnjim dnem prevzema izkušeni, ki je nazadnje vodil bližnji NK Roltek Dob,« je v izjavi za javnost zapisal domžalski klub.Zdaj 52-letni strateg je ob Kamniški Bistrici zelo dobro poznan, saj je tam v preteklosti preživel že veliko časa. Djuranović je barve rumene družine sprva zastopal kot igralec med letoma 2003 in 2006, nato pa je v NK Domžale deloval še v vlogi športnega direktorja, trenerja mladinske ekipe in nazadnje tudi pomočnika trenerja,« piše v sporočilu za javnost.Zamenjal bo, ki je le nekaj ur prej dobil odpoved zaradi neodločenega izida v Kranju. Domžale, dvakratni slovenski prvak, je šele na predzadnjem mestu v 1. SNL in mu grozijo kvalifikacije za obstanek.»Zelo sem vesel, da sem se vrnil v okolje, ki je polno lepih spominov in dobrih izkušenj še iz obdobja, kjer smo izjemno dobro sodelovali pod vodstvom. Zaradi trenutnega položaja Domžal sem dobil priložnost vodenja prve ekipe in tega izziva se bom lotil z velikim veseljem in ponosom. Verjamem, da bomo vsi skupaj, tako v strokovnem štabu, kot tudi širše v klubu, znova začeli ustvarjati pozitivno zgodbo,« je povedal nekdanji slovenski reprezentant in nogometaš Izole, Olimpije, Maribora in Gorice ter dodal: »Prepričan sem, da imamo kvaliteto za višja mesta, kot kaže lestvica, ter da bomo letošnjo sezono zaključili brez dodatnih kvalifikacij.«Novopečeni glavni trener bo prvič na delu že v sredo, ko bodo Domžale gostovale v Velenju. Pomagali mu bodo kondicijski trener, ki bo skrbel za vratarje, in, trener domžalske nogometne šole.