Dekleta niso od muh, žogo brcajo za Romo, Leipzig, Eintracht

Nedavno svetovno prvenstvo za nogometašice v Avstraliji in na Novi Zelandiji je rušilo rekorde po gledanosti na štadionih in po množičnosti televizijskega spremljanja. Če je nogomet najpomembnejša postranska stvar na svetu, torej ne more biti rezervirana le za moške »fanatike«, temveč tudi za »razumnejši« spol. Tudi v ženskem nogometu ne manjka dram, za novo razburljivost pa bo poskrbelo sveže tekmovanje, ki ga uvaja evropska zveza (UEFA). Seveda bo v ligi narodov sodelovala tudi slovenska ženska reprezentanca. Več preberite v članku.