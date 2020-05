FOTO:Del pogače iz Uefinega »trojčka« je namenjen tudi za klube

Ljubljana - Ali bo Nogometna zveza Slovenija denarno pomagala klubom, je še neznanka, približno znani pa so najnujnejši stroški klubov za izvedbo tekem. Zaradi zagotavljanja zdravstvenih zahtev se bodo sicer nekoliko zvišali, a še vedno ne bodo bistveno odstopali.Pandemija je klubom poleg tekmovalnih težav povzročila veliko denarno škodo, ki je ne bo mogoče nadomestiti niti v primeru nadaljevanja sezone. Še več, »podaljšek« sezone ali odlašanje s koncem poleg vse očitnejšega stresa med nogometaši in klubskimi uslužbenci obeta še večji finančni primanjkljaj. A na kakšno pomoč lahko računajo klubi in kdo bi lahko ...