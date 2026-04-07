Delavci na najdražjem štadionu na svetu: ICE mora ven

Sindikat, ki zastopa približno 2.000 delavcev v prehranskih storitvah na stadionu SoFi, je sporočil, da od Fife zahteva, naj ameriški službi za priseljevanje in carino (ICE) prepove sodelovanje pri operativnem delu svetovnega prvenstva v Los Angelesu, sicer grozi s stavko.

Sindikat Unite Here Local 11, ki zastopa kuharje, strežno osebje in natakarje v lokalu na prizorišču v Inglewoodu, je dejal, da delavci še vedno nimajo sklenjene delovne pogodbe, čeprav se svetovno prvenstvo približuje. Sindikat je Fifi in lastniku štadiona, družbi Kroenke Sports & Entertainment, predstavil tri glavne zahteve: javno zavezo, da ICE in mejna patrulja pri turnirju ne bosta imela nobene vloge, zaščito sindikalnih delovnih mest in delovnih pogojev ter podporo za dostopna stanovanja za delavce v gostinstvu.

Začasni direktor ministrstva za domovinsko varnost Todd Lyons je dejal, da bo ICE igral »ključno vlogo« na svetovnem prvenstvu, kar po mnenju sindikata ogroža varnost delavcev in obiskovalcev v Los Angelesu.

Fifa se na prošnjo za komentar ni takoj odzvala. Predstavniki stadiona SoFi komentarja niso želeli podati. Lokal 11 je dejal, da želi tudi zagotovila, da umetna inteligenca in avtomatizacija med turnirjem ne bosta uporabljeni za ukinitev sindikalnih delovnih mest. Sindikat je svoje delovne zahteve povezal s širšimi skrbmi glede stanovanjskih stroškov na območju Los Angelesa, zlasti v Inglewoodu, in pozval k podpori skladu za delavska stanovanja, omejitvam kratkoročnih najemov ter davčnim ukrepom, namenjenim financiranju dostopnih stanovanj in zaščiti družin priseljencev.

»Fifa in njeni korporativni sponzorji bodo iz Los Angelesa pobrali milijarde, pri tem pa ne želijo niti priznati vlog kuharjev, strežnega osebja in prodajalcev na stojnicah, ki ta dogodek sploh omogočajo,« je v izjavi dejal Kurt Petersen, sopredsednik Local 11. Sindikat je sporočil, da je, odkar je bil Los Angeles izbran za eno od gostiteljskih mest, večkrat poskušal doseči sestanek s Fifo, vendar je bil prezrt.

Štadion SoFi je najdražji na svetu. Odprli so ga leta 2020 in naj bi stal pet milijard evrov. Los Angeles bo tam gostil osem tekem svetovnega prvenstva, prva bo med reprezentancama ZDA in Paragvaja 12. junija.