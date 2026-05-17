Delius je ustavil konje, pripravlja sladkorček za navijače?

Predsednik ljubljanskega nogometnega prvoligaša Olimpije Adam Delius je v izjavi za javnost odločno zanikal govorice o bojkotu tekme zadnjega kroga prvenstva proti Bravu. "Olimpija nikoli ne bo zavestno kršila pravil in določil Uefe ter Nogometne zveze Slovenije. Dokler sem lastnik in predsednik kluba, bojkot tekme ne pride v poštev," je zatrdil.

Delius je pojasnil, da so bile "v zadnjih dneh podane izjave, ki so nastale v čustvenem trenutku, vendar ne odražajo mojega načina razmišljanja. Govorimo o sporni enajstmetrovki na tekmi Bravo - Radomlje ter razveljavitvi regularnega zadetka na tekmi Olimpija - Bravo".

"Po tekmi je vedno enostavno odpirati razprave, vendar danes menim, da je pri določenih odločitvah zmanjkalo občutka za pravilno presojo pod izjemnim pritiskom. To ni očitek, temveč opozorilo na možne posledice," je v izjavi na klubski spletni strani poudaril Delius.

Pred dnevi je direktor kluba Igor Barišić napovedal, da Olimpija zaradi zanjo spornih sodniških odločitev ne bo odigrala tekme zadnjega kroga Prve lige Telemach. Da pa za navijače v teh dneh vse vendarle ni črno, so na družbenih omrežjih zmaji poskrbeli včeraj, ko so dvignili vročico s kratko izjavo Andraža Šporarja, ki je napovedal, da se kmalu vrača v Ljubljano.

Kmalu je bilo jasno, da gre le za napoved nove epizode klubskega podkasta, kljub temu pa govorice o vrnitvi nekdanjega kapetana v Stožice niso potihnile. Če za to obstajajo realne možnosti, bo znano v prihodnjih dneh.