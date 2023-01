Dembele ukanil Oblaka in prinesel izredno dragoceno zmago Barçi

Dvoboj kola v španskem prvenstvu je gostil štadion madridskega Atletica, ekipa Jana Oblaka je pričakala vodilno Barcelono in že vedela, da ji morebitna zmaga po sobotnem porazu mestnega tekmeca Reala prinaša zelo konkreten priključek glavnima kandidatoma za naslov. Katalonski strateg Xavi Hernandez je ob potrjeni kazni prvemu strelcu Robertu Lewandowskemu od prve minute zaupal Ansuju Fatiju, ki mu je v nevsakdanji postavitvi 4-4-2 priključil Ousmana Dembeleja.

Eksperiment se je izplačal, saj je Barcelona odigrala zelo dober prvi del prvega polčasa ter zasluženo povedla po izvrstni akciji španskih reprezentantov Pedrija in Gavija, ki sta v matno situacijo pred Oblaka poslala Dembeleja, ta pa v 22. minuti ni grešil. Pedri je že v enem naslednjih napadov zapravil izjemno priložnost za povišanje vodstva, od takrat naprej pa je Atletico prevzel pobudo in zgolj vratarju Marcu-Andreju ter Stegnu se lahko gostje zahvalijo, da so ob polčasu še vodili, sploh v 42. minuti se je Nemec izkazal po strelu nekdanjega člana Barçe Antoina Griezmanna.

Drugi polčas se je začel v podobnem slogu, toda večjih priložnosti ni bilo, Barcelona pa je po dvojni menjavi (v igro sta prišla Ferran Torres in Franck Kessie) zaigrala za odtenek bolje. Mreža Oblaka se je dobrih 15 minut pred koncem rednega dela spet zatresla, zadel je ravno sveži Torres, a je bil po uigrani akciji in podaji iz kota v očitnem prepovedanem položaju. Torres tekme ni dokončal, potem ko je sodnik španskemu reprezentantu in Črnogorcu Stefanu Saviću po že povsem rokoborskem prerivanju v zaključku dvoboja pokazal rdeči karton.

Ronald Araujo je v enem zadnjih napadov pod prečko lastnih vrat preprečil zadetek Atleticu, ko je Ter Stegen po strelu Griezmanna že podpisal vdajo. Toda rdeče-beli so do zadnjih sekund pretili z izenačujočim zadetkom, ki pa jim ga ni uspelo doseči. Barcelona je prvemu zasledovalcu Realu spet pobegnila na tri točke naskoka, medtem ko Atletico na petem mestu zdaj za Katalonci spet zaostaja za kar 14 točk. Real Madrid – Valencia (sreda) in Betis – Barcelona (četrtek, začetek obeh tekem ob 20.00) sta para polfinala španskega superpokala, ki ga bo v prihodnjem tednu gostil savdski Riad. Finale sledi v nedeljo, naslov brani madridski Real.