Demokratični cunami bo zajel tudi »clasico«

Ljubljana - Gibanje za katalonsko neodvisnost Demokratični cunami je pozvalo k množičnemu protestu v okolici stadiona Camp Nou v sredo, 18. 12., ko je na sporedu največji derbi španskega nogometnega prvenstva med Barcelono in Real Madridom.



Eden od najslovitejših derbijev na svetu, »clasico«, bi moral biti že 26. oktobra v Barceloni, a ga je španska nogometna zveza (RFEF) zaradi protestov zagovornikov neodvisnosti Katalonije preložila.



Nemiri in protesti so preplavili regijo, potem ko je špansko vrhovno sodišče devet katalonskih voditeljev zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017 obsodilo na od devet do 13 let zapora.



»V izjemnem položaju se moramo na dogodke prav tako odzvati v enaki meri – izjemno,« je zapisano v izjavi gibanja, ki poziva podpornike na štiri zbirne točke okoli stadiona od 16. ure naprej, le štiri ure pred začetkom tekme.



Za zdaj še ni znano, kdo vodi gibanje Demokratični cunami, ki se je pojavilo septembra in na dan obsodbe katalonskih voditeljev zbralo več kot deset tisoč protestnikov na letališču v Barceloni El Prat. Ti so ohromili vse transportne povezave in povzročili odpoved več kot sto letov.



Prejšnji mesec so pripadniki gibanja organizirali dvodnevni protest z blokado avtoceste med Španijo in Francijo. Več sto aktivistov je postavilo barikade in zasedlo cesto pri Gironi, zato je moralo noč v svojih vozilih preživeti okoli 500 voznikov avtomobilov in tovornjakarjev.



Gibanje Demokratični cunami je v sporočilu za javnost še zapisalo, da je prisotnost na dan »clasica« prek družbenih omrežij že potrdilo več kot 18.000 ljudi.