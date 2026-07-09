Denarni ferplej Barceloni odpira vrata za milijonske nakupe

Katalonski nogometni ponos Barcelona se pred začetkom nove sezone podaja v obsežno prenovo igralskega kadra. Športni direktorat kluba in glavni trener Hansi Flick sta si enotna, da so za konkurenčen boj na vseh frontah – predvsem v ligi prvakov in naskon na njen vrh – nujne vrhunske okrepitve.

Finančni načrt za uresničitev prestopnih tarč vključuje vrnitev pod okrilje pravila finančnega fairplaya 1:1, kar bi klubu močno olajšalo registracijo novih igralcev, saj bi lahko nemoteno razpolagal z vsemi prihodki od prodaj. Ker pa to ne bo dovolj, je uprava kluba potegnila naslednjo radikalno potezo.

Milijonsko posojilo za prestopni rok

Zaradi trenutnega pomanjkanja likvidnosti je klub najel premostitveno posojilo v višini 210 milijonov evrov, ki ga bo črpal na račun predvidenih prihodkov iz prihodnje sezone. Vodstvo s predsednikom Joanom Laporto se zaveda, da je ta vložek ključen za nakup igralcev prvega kakovostnega razreda, med katerimi izstopata domnevna dogovora s Karimom Adeyemijem in Joaom Cancelo, med željami pa ostaja tudi Argentinec Julián Álvarez. Konec maja je Barcelona že opravila prvi nakup, saj je pripeljala Angleža Anthonyja Gordona, za katerega je plačal 80 milijonov evrov.



Milijoni evrov iz najetega kredita pa ne bodo romali neposredno na račune drugih klubov za plačilo odškodnin. Manjši del zneska bo uprava namenila za poplačilo izplačil plač ter ostalih vsakodnevnih operativnih stroškov katalonskega velikana, glavnina sredstev pa ostaja strogo rezervirana za osvežitevslačilnice na Camp Nouu.