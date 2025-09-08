Depay je sedaj boljši od Cruyffa, van Persieja in Kluiverta

Nizozemska je v kvalifikacijah za prihodnje svetovno prvenstvo s 2:3 ugnala Litvo in osvojila tri točke, Memphis Depay pa je dosegel poseben mejnik. Z dvema zadetkoma se je zavihtel na prvo mesto lestvice igralcev z največ goli za nizozemsko reprezentanco. Sedaj samuje na vrhu laskave družbe nogometašev, v katero spadajo Robin van Persie (50 zadetkov), Klaas-Jan Huntelaar (42 zadetkov), Patrick Kluivert (40 zadetkov) in Johan Cruyff (33 zadetkov).

Depayu, ki si kruh služi pri brazilskem prvoligašu Corinthians, se ob tem ni treba bati, da bi ga kdorkoli kmalu prehitel. Še najbližja zasledovalca sta Georginio Wijnaldum z 28 goli in Liverpoolov Cody Gakpo s 15 goli, v nizozemski ekipi pa ob Depayu že nekaj let ni napadalca, ki bi se ponašal z izjemnim nosom za gol.

Španija se je znesla nad Turčijo, Belgija nad Kazahstanom

V preostalih tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo je Španija z 0:6 potolkla Turčijo. Hattrick je dosegel Mikel Merino. Prav tako je šest golov na domačih tleh Belgija zabila popolnoma nemočnemu Kazahstanu – razlika v posesti žoge je bila 75 odstotkov proti 25 odstotkov, Belgija je imela 35 strelov, Kazahstan zgolj pet.

