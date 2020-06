Derbi dneva v Leipzigu, na obisku dortmundska Borussia

Oblak proti Realu iz Valladolida

Jana Oblaka čaka soočenje s 15. zasedbo španske lige. FOTO: Sergio Perez/Reuters

Kampl gosti Borussio

Kevin Kampl (levo) še ni rekel zadnje besede v bundesligi. FOTO: Kai Pfaffenbach/AFP

Začetek v Torinu in Veroni

V angleškem nogometnem prvenstvu se danes nadaljuje 30. kolo od skupno 38. Še posebej napeto so ga pričakali igralci Leicestra, ki so trdno zasidrani na tretjem mestu na lestvici, vendar z odigrano tekmo več, in Bournemoutha, ki želijo pobegniti s kroga najbolj ogroženih zasedb. Izpadla bodo tri zadnjeuvrščena moštva.V nadaljevanju 30. kola španske lige bo Jan Oblak znova branil vrata madridskega Atletica in poskušal ohraniti svoja vrata nedotaknjena, tako kot mu je to uspelo v sredo proti Osasuni.Derbi 33. kola nemške lige je na sporedu v Leipzigu, kjer tretjeuvrščena zasedba na razpredelnici s Kevinom Kamplom v začetni enajsterici gosti drugouvrščeno Borussio iz Dortmunda.Danes bodo dvignili zastor tudi v italijanskem nogometnem prvenstvu in tako med zadnjimi v Evropi nadaljevali sezono. Uvodni tekmi bosta na sporedu v Torinu in Veroni.