Ritem ne popušča: prvo dejanje v Rogaški Slatini, vrhunec v Stožicah

Deseto kolo slovenskega nogometnega prvenstva prinaša več zanimivih tekem, vrednih ogleda. Danes bodo na sporedu tri tekme v Rogaški Slatini, Celju in Domžalah, prav vse tri pa bodo odločale bodisi o vrhu lestvice Prve lige Telemach bodisi o boju za obstanek med slovensko elito.

Vrhunec 10. kola 1. SNL bo sledil v četrtek, ko bosta še dve tekmi v Ljudskem vrtu in Stožicah. Mariborčani bodo želeli v dvoboju z neugodnimi Radomljani na vsak način prekiniti negativni trend, zaradi katerega so jim začeli obračati hrbet tudi njihovi navijači. V Ljubljani pa bo derbi kola, v katerem se bosta pomerila Olimpija in Koper, torej dva pretendenta za naslov slovenskega prvaka.

Prva liga Telemach, 10. kolo :

sreda:

Rogaška: Bravo (15.00)

Celje: Aluminij (17.30)

Domžale: Mura (20.15)



četrtek:

Maribor: Kalcer Radomlje (17.30)

Olimpija: Koper (20.15)