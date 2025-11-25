Derbi mestnih tekmecev AC Milana in Interja najbolj dobičkonosen doslej

Italijanski derbi med ekipama AC Milan in Inter Milan, znan kot Madonnina, je podrl nov rekord. Ekipi sta derbi v 12. krogu italijanske lige v nedeljo odigrali na nabito polnem stadionu San Siro, čigar lastnika sta pred kratkima postala prav oba največja milanska kluba.

Tekmo si je v živo ogledalo 75,562 navijačev, ki so v blagajno skupno prinesli kar 8,649,494 evrov. S tem se je nedeljski derbi zavihtel na sedmo mesto najbolj dobičkonosnih tekem, odigranih na Apeninskem polotoku. Vsa višja mesta pripadajo tekmam lige prvakov.

Minimalno, a izjemno pomembno zmago je rdeče-črnim v 54. minuti zagotovil Christian Pulišić. Milan je z zmago proti večnim rivalom zagotovo dobil novo energijo, osvojene tri točke pa so zlata vredne. Najboljših sedem ekip prve italijanske lige namreč loči zgolj sedem točk.