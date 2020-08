Derbi večera spopad Seville in Rome

Šahtar Donjeck, København, Manchester United in Inter

Danes bomo dobili še štiri udeležence četrtfinalnega turnirja evropske lige, ki bo naslednji teden v Nemčiji. Derbi večera so ob 18.55 odprli v Nemčiji, kjer bostainigrali le eno tekmo osmine finala, ob isti uri pa igrata povratno tekmo 1/8 finala tudiin(3:1). Zvečer bosta še dvobojavs(3:0) invs(1:1).Prve četrtfinaliste smo dobili že sinoči. To so postaliin Inter.in Getafe sta zaradi prekinitve tekmovanja zaradi novega koronavirusa odigrala le eno tekmo v osmini finala. Na nevtralnem terenu v Gelsenkrichnu so slavili Italijani z 2:0. Inter se je v uvodnih minutah znašel težavah, saj so Španci močno napadli inki je branil celo tekmo, se je že v prvi minuti moral resno izkazati. Pozneje je zmaga vendarle zasluženo romala v Italijo.