Dervišević po Stožicah: Hitro smo se pobrali, Maribor je Maribor

Amir Dervišević (drugi z desne) je imel v Stožicah večkrat opraviti tudi z nekdanjim soigralcem Martinom Kramarićem (v rumenem). FOTO: Jure Eržen

Trener Sergej Jakirović je Mariborčanom svetoval tudi več strelov proti vratom Brava. FOTO: Leon Vidic

Le prvi polčas ljubljansko-štajerskega dvoboja v Stožicah je bil izenačen, Mariborčani so nato dvignili ritem in zanesljivo opravili z Bravom. Med šesterico vijoličastih, ki so preživeli na igrišču ves igralni čas, je bil tudi Ljubljančan v majici Mariboras katerim smo analizirali zmago Štajercev s 3:0.Bili smo pravi v prvih dvajset minutah igre, nato smo Bravu omogočili nekaj nasprotnih napadov po lastnih napakah. Toda gol je visel v zraku, to sem vseskozi čutil, sploh potem, ko smo še bolj odločno krenili v tekmo, na kateri smo zasluženo zmagali.Res je, vse se je dogajalo iz naših napak, izgubili smo žogo tam, kjer je ne bi smeli, jaz pa sem zadel vratnico ... V takšnih primerih moraš imeti tudi srečo, ki je jaz običajno nimam … Šalo na stran, pomembne so le tri točke, s katerimi smo malo umirili položaj, pred nami pa sta še dve tekmi, na katerih želimo prav tako zmagati.Seveda se znamo. To je Maribor v dobrem in slabem, včasih smo prav po porazih najboljši, to se je zgodilo tudi tokrat.Vidi se, kaj Rok pomeni za nas, čeprav se obenem vidi, da je na igrišču še svež in ni veliko vadil. Hitro je bilo opazno, kako odlično zna izkoriščati prostor, ki mu ga tekmeci pustijo na voljoČe oživimo spomin, lahko ugotovimo, da smo derbi odigrali zelo dobro, toda nekako nas ni nagradil končni rezultat. Tega ni možno spremeniti, zato smo derbi pustili za sabo, sezono želimo končati s tremi zaporednimi zmagami. Pred nami sta še tekmi z Domžalami in Aluminijem.Res je čuden občutek, to velja tako za Stožice kot Ljudski vrt, saj vsi vemo, kakšno vzdušje vlada na teh dveh štadionih. Kot bi igrali neko pripravljalno tekmo, toda ne preostane ti drugega, kot da se povsem prilagodiš.Normalno je, da ti po takšnem razpletu ni vseeno, lahko te zajame tudi živčnost. Toda v Ljubljano nismo prišli pod večjim pritiskom, kot bi bilo treba. Želeli smo le pokazati pravi obraz Maribora in zmagati, kar nam je tudi uspelo.Drži. Toda Domžale jemljemo kot vsako drugo tekmo. Domžale, danes Bravo, sledil bo Aluminij. Enostavno mora Maribor premagovati vse, zanima nas le še šest preostalih točk.Se strinjam, morda smo se na številnih tekmah, ne le s Celjem, premalo pogosto odločali za strele, četudi z razdalje. Z Bravom smo prihajali v priložnosti, predvsem v drugem polčasu smo stopnjevali ritem. Brez strela na vrata ne moreš zabiti gola …Hitro smo se morali prilagoditi. V prihajajočem premoru, če mu sploh lahko tako rečemo, bomo morali storiti še več, kreniti v novo sezono na vso moč in si – naj nam pomaga bog – prizadevati tudi za preboj v skupino evropske lige.