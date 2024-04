Desetico je dosegel, zdaj Šeško pogleduje proti mejniku Novakovića

Strokovni štab slovenske nogometne reprezentance s selektorjem Matjažem Kekom na čelu je lahko iz tekme v tekmo bolj navdušen nad predstavami Benjamina Šeška, ki se je zasidral v prvi enajsterici Leipziga in je že pri 10 zadetkih v nemškem prvenstvu. Jaka Bijol je z Udinesejem na gostovanju v Veroni klonil v 93. minuti.

V zahtevnem finišu sezone Leipzig ne popušča, tudi z vročega gostovanja pri Heidenheimu so se vrnili s prigaranimi tremi točkami (2:1). V zadnjem obdobju tudi pri trenerju rdečih bikov Marcu Roseju ni več dvoma o tem, da si Šeško zasluži mesto v napadu ob boku neustavljivega Loïsa Opende (23 golov).

Tabela slovenskih legionarjev. Foto Delova infografika

Šeško je pred začetkom sezone samozavestno napovedal, da si želi že v prvi bundesligaški sezoni zabiti vsaj deset golov, v nedavnem intervjuju za Delo (preberete ga lahko v reviji Euro 2024, ki izide v torek) je potrdil, da desetica ostaja cilj v zaključku sezone. V soboto ga je izpolnil v slogu najbolj izkušenih napadalcev, v kazenskem prostoru je prežal na odbito žogo in jo z lepim polvolejem poslal v mrežo za vodstvo Leipziga z 1:0.

»Vedeli smo, da nas čaka težka tekma od prve minute in da bomo morali biti na igrišču bojeviti, močni in izkoristiti priložnosti. Heidenheim doma igra zelo dobro, v drugem polčasu so bili nevarni, a smo z drugim golom uspeli potrditi zmago,« je razplet tekme pospremil Šeško, o golu pa dejal: »Vsak napadalec si želi takšnega zadetka, na to čakamo. V pravem trenutku je žoga prišla do mene in vesel sem, da sem jo uspel pospraviti v mrežo.«

Statistika Šeška v (nepopolni) prvi sezoni v Leipzigu izgleda odlično. Odigral je 27 tekem, 14 jih je začel v prvi postavi, povprečno je na igrišču preživel 47 minut, predvsem zaradi skromno odmerjene minutaže na začetku sezone. Dosegel je 10 golov, mrežo je v povprečju zatresel vsakih 127 minut, o raznovrstnosti 195 centimetrov visokega slovenskega napadalca pa priča tudi podatek, da je 4 gole zadel z glavo, po tri pa z levo in desno nogo. Če bi v enakem ritmu nadaljeval do konca sezone, Leipzig čakajo še štiri tekme, bi jo zaključil z 12 ali 13 goli. Prihodnjo soboto bi vsak Šeškov zadetek štel dvojno, Leipzig se bo doma meril z dortmundsko Borussio, neposrednimi tekmeci za 4. mesto in ligo prvakov.

Milivoje Novaković je bil izvrsten v dresu Kolna. Foto Ina Fassbender/Reuters

Najboljši slovenski dosežek v bundesligi bo (najverjetneje) ostal izziv za katero od prihajajočih sezon, Milivoje Novaković je v sezoni 2010/11 v dresu Kölna v nemškem prvenstvu dosegel spoštovanja vrednih 17 zadetkov.

Za Udinese je zadnji žvižg prišel prepozno

Jaka Bijol je zdržal le do 93. minute, do zadnjega žvižga žal ne. Foto Udinese

Poškodba je preteklost, Jaka Bijol je bil glede na portal sofascore znova najbolje ocenjeni nogometaš Udineseja (7,4), a je bila dobra predstava slovenskemu stebru obrambe v bolj slabo uteho. Podobno kot pred 14 dnevi proti Interju so bili do zadnjih trenutkov srečanja v igri za točko, proti bodočim prvakom jih je v 95. minuti pokopal Davide Fratessi, tokrat je za 1:0 in zmago Verone v 93. minuti po podaji iz kota zadel Diego Coppola. »Naša ekipa nima težav z zaključki srečanj, čeprav morda izgleda tako. Fantje so imeli željo, borili so se do konca, pri kotu smo bili dobro postavljeni, a smo znova imeli nekaj smole,« je kritike zavrnil trener Videmčanov Gabriele Cioffi. Le štiri zmage in serijsko nizanje remijev (16) bi Udinese utegnilo drago stati, z 28 točkami so tik pred mesti, ki vodijo v serie B.

Podobno klavrno je bilo tudi razpoloženje pri Luki Elsnerju, ki je z Le Havrom izgubil dvoboj z neposrednim tekmecem za obstanek Metzom in zdrsnil na 16. mesto v francoskem prvenstvu, ki vodi v dodatne kvalifikacije za obstanek. Elsnerju ne gre na roke niti dejstvo, da bo njihov naslednji izziv zvezdniški PSG.