Dež in prazen štadion v Baslu, v ospredju Šporar in Lovrić

Nogometna tekma med Švico in Slovenijo prinaša enega ključnih dvobojev kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 na St. Jakob-Parku. Vreme napoveduje zahtevne pogoje – oblačno nebo, dež in 17 stopinj Celzija –, prizorišče pa bo kljub temu pripravljeno na trd boj, ki bo bolj kot praznik nogometa dišal po garanju za vsako žogo.

Slovenski selektor Matjaž Kek se pred tekmo sooča z rahlo negotovostjo. »Spremembe bodo nujne, ker vsi niso sposobni igrati na tej ravni dvakrat v nekaj dneh,« je povedal.

Opozarjajo na Šeška in Oblaka

Na uradni novinarski konferenci sta se Kek in napadalec Žan Vipotnik znašla skoraj v intimnem vzdušju, kot je druženje opisal časnik Blick: slovenskih novinarjev ni bilo (medijske obveznosti so opravili prej, op. a.), prisotni so bili le predstavniki SRF, RTS in Blicka. Kek je z izkušnjami desetletja igranja v Avstriji nastop opravil v tekoči nemščini, Vipotnik, ki igra v Walesu, pa v angleščini, obema je prevajalec služil le v uvodu, so dodali pri Blicku.

Švicarji so pred tekmo previdni. Selektor Murat Yakin opozarja, da je Slovenija »disciplinirana in organizirana ekipa«, posebej pa je izpostavil nepredvidljivega napadalca Benjamina Šeška in vratarja Jana Oblaka, ki ga je označil za enega najboljših na svetu.

Benjamin Šeško in Andraž Šporar sta dobro znana tudi v Švici. FOTO: Voranc Vogel

V taboru Švice so si konec tedna tako vzeli čas predvsem za regeneracijo po visoki petkovi zmagi nad Kosovom s 4:0 – masaže, ledene kopeli in celo obisk kriogene komore. Vesela novica je bila, da bo po petkovi poškodbi aduktorjev, zaradi katere je moral z igrišča ob polčasu jubilejne 130. tekme, pripravljen tudi izkušeni Ricardo Rodriguez (33).

Do nedelje prodanih 10.200 vstopnic

Na St. Jakob-Parku je bilo do nedelje prodanih 10.200 vstopnic (od 35.000 razpoložljivih). »Pozitivno je, da smo že presegli petmestno številko,« so sporočili iz švicarske zveze, Yakin pa je pojasnil: »Ponedeljkov večer morda ponuja lepše spremljanje tekem na domačem kavču.«

Morda gre to tudi na račun cene vstopnic: vstopnice v družinskem sektorju so resda na voljo za 31 frankov (za odrasle) in 15 frankov (za otroke do 16 let), vključno z boni za obroke, stane redna vstopnica za enim od dveh golov 42 frankov, na nasprotni tribuni pa 91 CHF. Za najdražji sedež na glavni tribuni (ob prehodu) so morali odšteti 137,50 CHF. To je visoka cena, ki jo Švicarska nogometna zveza (SFV) upravičuje z višjimi stroški najema štadiona in varnostnega osebja, so pojasnili pri Blicku.

Švicarski novinarji izpostavljajo dva znana obraza, ki jima štadion v Baslu nikakor ne bo tuj. Prvi je Andraž Šporar (31). Basel je zanj januarja 2016 odštel štiri milijone evrov Olimpiji, a napadalec se ob Renu nikoli ni zares uveljavil, pravijo. V letu in pol je dosegel en gol, nato pa zapustil rdeče-modre. Čeprav proti Švedski v remiju z 2:2 po njihovem ni pokazal najboljše igre, ostaja pomemben člen Kekove ekipe – z 12 goli je tretji najboljši strelec reprezentance.

Slovenski selektor Matjaž Kek FOTO: Leon Vidic

Svojo zgodbo s Švico ima tudi Sandi Lovrić (27). Proti Švedski je kmalu po polčasu izenačil izid na 1:1 z udarcem z razdalje, pri katerem mu je vratar Robin Olsen pomagal z nerodno reakcijo. Lovrić je med letoma 2019 in 2022 nosil majico Lugana, za katerega je na 106 tekmah dosegel 30 golov. Nato je prestopil v Serie A, kjer si je pri Udineseju izboril mesto stalnega člana začetne enajsterice, še dodajajo. Tako Šporarja kot Lovrića dobro poznajo vsi nogometni novinarji v Baslu.

Dvoboj bo sodil Francoz François Letexier (36), ki se je lani zapisal v zgodovino kot sodnik finala evropskega prvenstva med Španijo in Anglijo v Berlinu (2:1), zato švicarski novinarji pričakujejo kakovosten večer tudi v tem kontekstu.