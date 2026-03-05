Di Maria o moštvu Jana Oblaka: To je čuden klub

Štiri leta je argentinski zvezdnik Angel Di Maria preživel pri madridskem Realu ter v tem času slavil v španskem prvenstvu in v ligi prvakov. Leta 2014 se je preselil v Manchester United in nato igral za največje evropske klube, kot so Paris Saint-Germain, Juventus in Benfico.

Sedaj nastopa za argentinski Club Atlético Rosario Central, za katerega je že igral med leti 2005 in 2007. Skoraj dvanajst let po odhodu iz Madrida je nekdanjega mestnega rivala – Atletico Madrid – označil za čuden klub. »Atlético Madrid? Ta klub je nekoliko čuden. Ko gre vse dobro, gre dobro,« je za Radio La Red povedal 38-letnik. »Toda potem se zdi, kot da bi igralce izklopili in ti začnejo izginjati. Več Argentincev, ki so bili tam ... le redki imajo dolgo kariero kot stalni člani, ki igrajo ves čas.«

Di Maria je z Argentino leta 2022 postal svetovni prvak, a se je od reprezentance poslovil leta 2024. »Pri reprezentanci je lepo, da ko si nadenejo svetlo modro-belo majico, postanejo drugačni igralci. Preobrazijo se, igrajo neverjetno in uživajo v igranju za reprezentanco. To me zelo veseli,« je še dodal o argentiskih igralcih, ki so nastopali tudi za Atletico.

Rdeče-beli, za katere brani Jan Oblak, so na tretjem mestu v španskem prvenstvu. V soboto bodo v Madridu pričakali Real Sociedad.