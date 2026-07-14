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Nogomet

Didier Deschamps: Pozabite prvo tekmo, Španija je favorit

Pred današnjim prvim polfinalnim dvobojem na svetovnem prvenstvu v Dallasu si tekmeci laskajo. Najboljši evropski reprezentanci gojita različna sloga igre.
Francoski selektor Didier Deschamps že ve, zakaj vlogo favoritov pripisuje Špancem. FOTO: Stacy Revere/Getty Images Via AFP
Galerija
Francoski selektor Didier Deschamps že ve, zakaj vlogo favoritov pripisuje Špancem. FOTO: Stacy Revere/Getty Images Via AFP
Š. R., STA
14. 7. 2026 | 10:00
14. 7. 2026 | 10:20
4:30
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Selektor francoske nogometne reprezentance Didier Deschamps vztraja, da bo Španija v polfinalu svetovnega prvenstva v Dallasu nastopila v vlogi favoritinje. Španski selektor Luis de la Fuente odgovarja, da ni pomembno, ali imajo Španijo za favoritinjo ali ne. »Pritisk je prisoten ne glede na to, saj želimo doseči uspeh za svojo državo.«

Francija v polfinale vstopa kot številka 1 na svetovni lestvici in z nizom zmag na vseh dosedanjih tekmah, medtem ko so varovanci Luisa de la Fuenteja mundial začeli s skromnim remijem brez zadetkov proti Zelenortskim otokom.

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Real Madrid brez Španca kraljuje tudi na mundialu

Vendar je Deschamps na novinarski konferenci dejal: »Če pogledate, kaj je Španija pokazala na prvi tekmi, to pozabite. V nadaljevanju je potrdila, da je favoritinja.«

»Španci znajo dobro napadati in se braniti, prejeli pa so le en gol. Tudi mi se znamo dobro braniti, a glede na napadalno kakovost obeh ekip pričakujemo spektakularno tekmo,« je napovedal selektor les bleus.

Španski selektor Luis De La Fuente pomirja Lamina Yamala, ki še ni zabil gola na svetovnem prventvu. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Španski selektor Luis De La Fuente pomirja Lamina Yamala, ki še ni zabil gola na svetovnem prventvu. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Deschamps je hkrati odpravil morebitne dvome o kapetanu in vodilnem strelcu turnirja Kylianu Mbappeju, ki je moral predčasno zapustiti igrišče na četrtfinalni tekmi proti Maroku, in preprosto dejal: »Danes je treniral.«

Eden od razlogov, zakaj Deschamps meni, da je Španija favoritinja, je forma mladega zvezdnika Lamina Yamala, a francoski branilec Ibrahima Konate pravi, da bi bilo napačno osredotočiti se le na moč enega samega igralca.

Na vprašanje o nevarnosti, ki jo predstavlja Yamal, je Konate odgovoril: »Cilj ni osredotočiti se zgolj na enega igralca, saj lahko nevarnost predstavlja celotna ekipa. Torej ne gre le za Lamina. Gre za celotno moštvo. Njihova igra v napadu je izjemna.«

Velik trenutek Lamina Yamala šele prihaja

Španija je bila lansko poletje uspešnejša na razburljivi tekmi lige narodov, ki jo je dobila s 5:4, Francijo pa je premagala z 2:1 tudi na evropskem prvenstvu 2024.

Zdaj si furija želi novo zmago na velikem tekmovanju. Vezist Rodri je pojasnil, da je Francija ena najboljših ekip na turnirju in je v odlični formi, v isti sapi pa dodal: »A enako velja za Španijo. Lahko jih premagamo; to smo videli že na evropskem prvenstvu in v ligi narodov. S tekmami smo ujeli pravi ritem in zdaj smo v dobrem položaju.«

Rodrigo Hernandez oziroma Rodri je prepričan, da so Španci ujeli ritem in formo. FOTO: Mauro Pimentel/AFP
Rodrigo Hernandez oziroma Rodri je prepričan, da so Španci ujeli ritem in formo. FOTO: Mauro Pimentel/AFP

»To je velik izziv proti eni od ekip, ki igra najboljši nogomet, in veselimo se ga,« je dodal Rodri.

Po besedah španskega selektorja de la Fuenteja najboljša tekma Lamina Yamala na tem prvenstvu šele prihaja. »Rekel sem mu, naj ostane miren in uživa. Veliki trenutek Lamina Yamala na tem prvenstvu šele prihaja. Upam, da bo to jutri ali pa v finalu, če se tja uvrstimo,« je dejal 65-letni strateg pred današnjim polfinalom proti Franciji.

Čeprav je bil Yamal pred tem že večkrat izbran za igralca tekme, je po šestih tekmah na mundialu v ZDA, Kanadi in Mehiki v statistiko vpisal le en gol in nobene podaje.

Yamal, ki je dan pred polfinalom praznoval 19. rojstni dan, se ne obremenjuje z majhnim številom doseženih golov: »Ne skrbim zaradi tega, ali bom zadel ali ne. Osredotočen sem izključno na uspeh ekipe.«

Jules Kounde je soigralec Lamina Yamala pri Barceloni, Realov as Kylian Mbappe pa veliki klubski tekmec. FOTO: Dylan Martinez Reuters
Jules Kounde je soigralec Lamina Yamala pri Barceloni, Realov as Kylian Mbappe pa veliki klubski tekmec. FOTO: Dylan Martinez Reuters

Kljub številnim zvezdnikom v francoski ekipi Španija ne namerava spremeniti svojega pristopa. »Ostati moramo zvesti sebi,« je poudaril de la Fuente.

Ekipi gojita povsem različna sloga igre, je opozoril de la Fuente. Španija pogosto prevladuje v posesti žoge in potrpežljivo razbija nasprotnikovo obrambo, medtem ko Francija igra bolj neposredno.

Mnogi poznavalci nogometa so današnjo tekmo že označili za finale pred finalom.

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