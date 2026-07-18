Francoski selektor razburil nogometaše, po izpadu jim ni dovolil počitka

Francoski nogometni reprezentanti pred nocojšnjo tekmo za tretje mesto na svetovnem prvenstvu proti Angliji niso dobili želene sprostitve. Kot poroča francoski športni dnevnik L'Équipe, je selektor Didier Deschamps zavrnil prošnjo igralcev, ki so želeli prost večer v Miamiju po bolečem polfinalnem porazu proti Španiji z 0:2.

Kapetan Kylian Mbappé in soigralci naj bi selektorju predlagali, da bi jim dovolil nekaj ur prostega časa za odmik od nogometa, a Deschamps njihovega predloga ni sprejel. Sedeminpetdesetletni Francoz želi svoj 14-letni mandat na klopi reprezentance končati z zmago. Po tekmi za tretje mesto bo zapustil položaj selektorja, po pričakovanjih pa ga bo nasledil Zinedine Zidane.

»Razočaranje je sorazmerno z našimi ambicijami, vendar moramo sprejeti dejstva. Naleteli smo na zelo kakovostno špansko reprezentanco. Nismo dosegli rezultata, ki smo si ga želeli, a pred nami je še ena pomembna tekma. To ni prijateljsko srečanje,« je poudaril Deschamps.

Francoski selektor je dodal, da imajo igralci dolžnost do reprezentančnega dresa in navijačev, zato pričakuje popolno osredotočenost na obračun z Anglijo, čeprav dvoboj za tretje mesto ne more izbrisati razočaranja po izgubljenem polfinalu. Francija bo skušala osvojiti bronasto kolajno, potem ko je pod Deschampsevim vodstvom leta 2018 postala svetovni prvak.