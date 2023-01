Didier Deschamps podaljšal pogodbo do leta 2026

Novico je potrdila Francoska nogometna zveza. Galske peteline Didier Deschamps uspešno vodi od leta 2012, med drugim je leta 2018 osvojil naslov svetovnega prvaka, decembra lani na SP v Katarju pa po finalnem porazu z Argentino podprvaka. Deschamps je imel vso podporo predsednika zveze Noëla Le Graëta, tudi francoski predsednik Emmanuel Macron pa je po SP v Katarju spodbudil trenerja in nekdanjega nogometnega zvezdnika, naj nadaljuje svoje poslanstvo. Le Graët je decembra med prazniki izjavil, da je odločitev povsem v rokah selektorja, ki jo bo sporočil po novem letu.

Odkar Deschamps vodi Francijo je ta postala velesila v svetovnem nogometu: poleg dveh finalov svetovnega prvenstva je ekipa trikolorov zaigrala tudi v finalu EP leta 2016. Njegov nekdanji soigralec Zinedine Zidane je pred to odločitvijo veljal za njegovega možnega naslednika, potem ko je Real Madrid popeljal do treh zaporednih zmag v ligi prvakov, osvojil pa je, med drugim, tudi dva državna naslova in dva naslova svetovnega klubskega prvaka.