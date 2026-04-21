Diego Simeone ima v lasti 180 stanovanj, gradi dodatnih 140

V teh dneh je pod drobnogledom trener Atletica Diego Simeone. Madridski klub si je kljub črnemu nizu v španskem prvenstvu praktično zagotovil nastop v ligi prvakov 2026/27 – to je vselej osnovni imperativ rdeče-belih –, v tej sezoni lige prvakov pa ga čaka spopad z Arsenalom za nastop v finalu tega sanjskega tekmovanja Uefe.

Diego Simeone torej ne sodi zaman med najbolje plačane trenerje na svetu. Toda Argentinec svojega bogastva ni ustvaril le na zelenici. Skupaj z ženo Carlo Pereyra sta v španski metropoli zgradila obsežen nepremičninski portfelj, katerega vrednost ocenjujejo na približno 40 milijonov evrov.

Vrednost prek 40 milijonov evrov

Argentinski strateg na klopi Atlética Madrida – njegov dolgoletni član je tudi slovenski vratar Jan Oblak –, ki ga tamkajšnji navijači poznajo kot vodjo »colchonerosov«, je s soprogo v Madridu postopoma vzpostavil razvejano mrežo naložb. Ta danes obsega okoli 180 stanovanj in sedem stanovanjskih objektov.

Poslovanje poteka prek podjetja Carpersim SL, pri čemer po navedbah španske izdaje revije Forbes skupna vrednost njunega premoženja dosega približno 40 milijonov evrov. Od tega naj bi 13,8 milijona evrov izviralo iz različnih finančnih naložb, več kot 19 milijonov pa predstavlja vrednost nepremičnin.

Simeone je svoje prihodke strateško usmeril v nepremičnine, pri čemer se večina stanovanj nahaja v samem središču Madrida. Par je ustanovil tudi blagovni znamki »My Location« in »Tres Cantos 1415«, s katerima dodatno širi poslovne dejavnosti.

Dva nova objekta s 140 stanovanji

Njune ambicije se s tem ne končujejo. Kupila sta zemljišče v velikosti enega hektarja, na katerem načrtujeta gradnjo dveh novih objektov s skupno 140 stanovanji. Poslovni model temelji na nakupu, prenovi in ponovni prodaji nepremičnin – strategiji, ki se je izkazala za izjemno donosno, saj sta v zgolj dveh letih promet potrojila.

Zgodba o nepremičninskem vzponu Simeoneja je pritegnila tudi pozornost španskih medijev. Čeprav nogomet ostaja njegovo osrednje poslanstvo, vse kaže, da ni več edini – morda pa niti ne najdonosnejši – vir prihodkov za Diega Simeoneja.