Diego Simeone: Navijači želijo zmage, uvrstitve v zaključne boje niso več dovolj

Madridski Atletico in Jan Oblak, ki je svojo nalogo opravil brez napake in tudi pri golu izvlekel, kar se je dalo, sta na predzadnji oviri končala pot v ligi prvakov v tej sezoni. Kljub razočaranju po minimalnem porazu na stadionu Emirates v Londonu v taboru rdeče-belih niso bili potolčeni. Trener Diego Simeone je poudaril, da njegovo moštvo ostaja v vrhu evropskega nogometa – prišel je dlje, kot so mnogi napovedovali.

Argentinec je bil po napetem dvoboju, v katerem je Madridčanom zmanjkala kakovost za razplet po njihovih željah, ponosen in realen.

»Če izpademo, pomeni, da si je tekmec napredovanje zaslužil. Bili so odločni, predvsem v prvem polčasu. Sem pomirjen, saj vem, da je ekipa na igrišču pustila vse, kar ima. Obrambno smo bili v prvem delu boljši, a premalo nevarni, v nadaljevanju pa se nam nekatere akcije preprosto niso izšle. Prišli smo do točke, ki si je nihče ni upal napovedati – tekmovali smo proti izjemnemu nasprotniku s svojim orožjem in do meja svojih zmožnosti,« je povedal Simeone, ki tudi v spornih trenutkih ni iskal razlogov za poraz.

»Ne bom se skrival za preprostimi izgovori, kot je domnevna enajstmetrovka nad Antoine'u​Griezmannom. Čeprav smo ob robu igrišča mislili drugače, ne želim, da bi bilo to opravičilo naš poraz. Zavlačevanje ob koncu tekme je del nogometa, vsi si takrat želimo, da bi čas tekel hitreje,« je bil realen 56-letni Simeone in pohvalil kolega Mikela Arteto.

»Opravlja vrhunsko delo, ki ga podpira tudi velika denarna moč kluba. Vesel sem zanje, saj so se trudili vrsto let, trud pa se na koncu vedno poplača,« je pohvalil zmagovalce, o Atleticovem »boju z mlini na veter« pa povedal nekaj resnice.

»Atletico je kot klub neizmerno zrasel, v Evropi in svetu nas spoštujejo bolj kot kadarkoli prej. Vendar navijači želijo zmage, zgolj uvrstitve v zaključne boje niso več dovolj. Griezmannu in Kokeju sem neizmerno hvaležen za njun trud in upam, da bodo ljudje znali ceniti vse, kar sta v teh letih dala klubu. Smo prvi, ki si želimo lovorik, a trenutno nam preprosto zmanjka tisti zadnji korak.«