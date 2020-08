FOTO:Diego Simeone snel klobuk pred Kevinom Kamplom in soigralci

Nagelsmann: Pripravljal sem se že na podaljšek

Leipzigov trener Julian Nagelsmann se je po tekmi takole zahvalil Yussufu Poulsenu za opravljeno delo. FOTO: Lluis Gene/Reuters



Olmo: Niti en igralec v ekipi ni pomembnejši od drugih

Leipzig's Slovenian midfielder Kevin Kampl attends a training session at the Jose Alvalade stadium in Lisbon on August 12, 2020 on the eve of the UEFA Champions League quarter-final football match between Leipzig and Atletico Madrid. (Photo by LLUIS GENE / AFP)

FOTO: Lluis Gene /AFP



PSG poln zvezdnikov, Tuchel nekdanji mentor Nagelsmanna

Diego Simeone je med tekmo ohranjal motivacijske prijeme svojih igralcev, toda to je bilo premalo za zmago Atletica. FOTO: Lluis Gene/Reuters

Čeprav je Atletico Madridveljal za favorita v dvoboju z Leipzigom, se je slednji prebil v polfinale nogometne lige prvakov . In po mnenju večine zasluženo, kar poudarjata tudi oba strategain»Fantje so dali vse od sebe, a nam ni uspelo vzpostaviti naše igre.dobili so večino 'duelov'. Moram priznati, da sta mi všeč njihova zavzetost in svežina. Zasluženo so zmagali in jim čestitam za preboj v polfinale,« je dejal strateg Atletica Simeone.Leipzig, pri katerem je pomembno vlogo odigral tudi Kampl, je slavil po golih Španca(51.) in ameriškega vezista(88.), medtem ko je za Atletico zadelv 71. minuti z bele pike. Jan Oblak pri obeh zadetkih ni imel pravih možnosti za obrambo.Nagelsmann je priznal, da se je že pripravljal na podaljšek, ko so za odločilni gol lepo sodelovaliin Adams. »Pripravljal sem se že na podaljšek in. Zato sem vesel, da mi tega ni bilo treba narediti,« je dejal Nagelsmann in dodal: »Nisem mogel verjeti, da smo dosegli ta prečudovit gol.«Pravi, da so trenirali za situacije ob lastnem vodstvu z 1:0, a se stvari niso iztekle po načrtih. »Fantje so vse rešili sami na igrišču in pokazali, kako močni so v psihičnem pogledu. Zelo sem ponosen nanje.«Olmo pa je pojasnil še dodaten vidik uspeha te nemške ekipe, ki je v vsega enajstletni zgodovini poskrbela za kar precej odmevnih dosežkov. »Ključno je to, da gremo vsi skupaj v isto smer.. Mi pa verjamemo v idejo kluba in smo presrečni zaradi zmage nad velikim tekmecem,« je za televizijo Movistar povedal 22-letni Olmo.»Zdaj se moramo spočiti in začeti razmišljati o Parisu St. Germainu. Proti njemu bo tekma vsaj enako težka, če ne težja,« se je Olmo že ozrl na polfinalnega tekmeca. Obračun bodo igrali v torek.Na tem dvoboju se bo Nagelsmann zoperstavil svojemu nekdanjemu mentorju. Prav slednji je namreč dal Nagelsmannu pred 12 leti priložnost pri Augsburgu, opravljal je funkcijo skavta, preden je postal trener.»PSG je izjemna ekipa z odličnim trenerjem. Kot trener sem se večkrat pomeril proti njemu in le redko zmagal,« je Tuchela pohvalil, ki je kariero nogometaša končal 2008 po resni poškodbi kolena.»PSG je poln zvezdnikov. Seveda bomo morali pokazati najboljšo igro proti njim,« je še dejal Nagelsmann pred bojem zin drugimi uglednimi imeni svetovnega nogometa.Drugi polfinalni par bo znan po zadnjih dveh četrtfinalih;se bosta pomerilain, v soboto pain