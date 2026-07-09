Diktator »Mobutu« povezal trikolore

Francoska nogometna reprezentanca je iz tekme v tekmo strnila krog okoli kapetana Kyliana Mbappeja. Ni skrivnost, med trikolori ima Mbappe vzdevek »Mobutu«, po nekdanjem voditelju Zaira Mobutuju Sese Sekoju, vzdevek pa izhaja iz spletnega mema, ki ga ironično prikazuje kot »diktatorja« reprezentance. In kaže, da takšen odnos do kapetana deluje.

Po pisanju športnega dnevnika L'Équipe gre za eno najbolj povezanih francoskih reprezentanc v zgodovini svetovnih prvenstev, kar je popolno nasprotje razdeljene zasedbe iz Južne Afrike leta 2010.

Občutek enotnosti je še okrepilo dogajanje po zmagi nad Paragvajem v osmini finala. Po grobi igri na igrišču je paragvajska senatorka Celeste Amarilla Mbappeja na družbenih omrežjih rasistično žalila in ga označila za »koloniziranega Kamerunca, ki se izdaja za Francoza«. Pariško tožilstvo je zaradi objav sprožilo preiskavo.

Po tekmi Mbappe ni želel stisniti roke paragvajskemu vratarju Orlandu Gillu, njegova poteza pa je naletela na podporo številnih nekdanjih nogometašev. Francoski reprezentanti so se med srečanjem večkrat postavili v bran svojemu kapetanu.

Derbi z Marokom, ki ga selektor Didier Deschamps ocenjuje kot močnejšo reprezentanco kot pred štirimi leti v Katarju, je še eden od »kolonialnih«. V francoskem taboru so opozorili, da se soočajo z vse večjimi zunanjimi pritiski, ki jih je sprožil še francoski sodnik na tekmi Argentine in Egipta François Letexier.

Deschamps zavrača očitke, da ima Mbappe prevelik vpliv v reprezentanci. »Ko govori, govori v imenu celotne skupine. Soigralci mu zaupajo in mu sledijo,« je vlogo in vpliv svojega kapetana pojasnil selektor.