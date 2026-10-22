Dinamo doživel boleč preobrat, Gorenc Stanković do velike zmage proti Marseillu

Nogometaši zagrebškega Dinama so v 3. krogu evropske lige gostili nizozemski NEC Nijmegen, s katerim se bo ob koncu ligaškega dela pomerilo tudi Celje, in izgubili z 2:4. Graški Sturm z Jonom Gorencem Stankovićem pa je proti Marseillu slavil z 1:0.

Dinamo je proti Nizozemcem začel dobro, a v 25. minuti zaostal po golu Clementa Bischoffa. Domači napadalec Dion Drena Beljo je nato nadaljeval dobro strelsko formo in z zadetkoma v 33. in 37. minuti poskrbel za preobrat.

Toda Nijmegen se je hitro vrnil. Bryan Linssen je tik pred odmorom izenačil na 2:2.

Nijmegen v drugem polčasu dokončal preobrat

Za nov šok na Maksimiru je v 54. minuti poskrbel Linssen s svojim drugim zadetkom na tekmi, Tjaron Chery pa je v 80. minuti potrdil zmago gostov.

Miha Zajc pri Zagrebčanih ni dobil priložnosti za igro, v kadru pa ni bilo Svena Šunte in Aleksa Stojakovića.

Sturm presenetil Marseille

Graški Sturm je doma pričakal Marseille in francoskemu velikanu zadal še tretji poraz, sam pa vpisal prvo zmago z 1:0.

Avstrijci so povedli že v 13. minuti, ko je zadel Oumar Diakite, izid pa se do konca ni več spremenil. Gorenc Stanković je za Sturm odigral vseh 90 minut.

Ob 21. uri bodo na sporedu še preostale tekme, med njimi tudi obračun Celja in Salzburga. Jagiellonia Dušana Stojinovića in Nika Prelca bo igrala proti Anderlechtu, Omonia Nikozija Jureta Balkovca proti Benfici, Levski Sofija pa bo brez poškodovanega Gašperja Trdina gostoval pri Viktorii Plzen.