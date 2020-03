Dinamo Zagreb prekosil tudi Bayern

Ljubljana



Stojanović ob najmanj 100.000 evrov

Slovenski reprezentant Petar Stojanović je pri Dinamu že peto sezono. FOTO: Reuters

- Pri hrvaškem nogometnem prvaku Dinamu so posegli po skrajnih ukrepih. Vodstvo kluba se je odločilo, da igralcem, trenerskemu štabu in drugim uslužbencem zniža plače za 30 odstotkov za naslednjih šest mesecev. Tretjino plače bodo prejeli takoj, naslednjo tretjino najkasneje v obdobju šestih mesecev od prve uradne tekme, tretjine ne bodo izplačali nikoli. Ta ukrep ne velja le za uslužbence, ki prejemajo manj kot 1000 evrov plače, kolikor znaša povprečna plača v hrvaškem glavnem mestu.V primeru, da je letna plača 120.000 €, bo nogometaševa mesečna plača znašala 3333 €, 3333 € bo prejel najkasneje od prve uradne tekme, 3333 € pa se bo odrekel. V pol leta bo tako ostal brez 19.998 €.Posledice epidemije koronavirusa in nedavnega potresa bo občutil tudi slovenski reprezentant, ki pri zagrebškem Dinamu igra že peto sezono in je eden od najbolj standardnih igralcev. Njegov letni zaslužek je približno 500.000 evrov.Še ena odločitev zagrebškega kluba, ki se sicer zaradi igranja v ligi prvakov in prodaje igralcev lahko pohvali z odličnim poslovanjem (več kot 50 milijonov evrov prihodkov v letu 2019 in zajetnim dobičkom), bo posredno vplivala na slovensko gospodarstvo. Dinamo bo naslednje poletne in zimske priprave opravil na Hrvaškem, s čimer bodo prikrajšani v Moravskih Toplicah, kjer je Dinamo po tradiciji opravil večji del poletnih priprav.Tudi pri večjih in najbogatejših klubih v Evropi so v minulih dnevih zaradi izpada dohodkov povlekli skrajne poteze. Bayern je bil med prvimi, ki je igralcem znižal plače za 20 odstotkov.