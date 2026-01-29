Dinamo se je kljub porazu prebil v dodatne kvalifikacije

V spektakularnem zadnjem krogu evropske lige, v katerem je bilo 18 tekem, se je sreča nasmehnil nogometašem zagrebškega Dinama, ki so na Danskem izgubili proti Midtjyllandu z 0:2, a ujeli dodatne kvalifikacije za preboj v osmino finala. Občasni slovenski reprezentant Miha Zajc je za modre igral od 60. minute, ko so gostitelji že bili v prednosti z 1:0.

Reprezentant Timi Max Elšnik (igral je vso tekmo) in Crvena zvezda sta na domačem štadionu gostila špansko Celto. Dvoboj se je razpletel brez zmagovalca (1:1). Evropsko pot je z minimalno zmago proti Brannu končal Sturm, za katerega je slovenski reprezentant Tomi Horvat igral vseh 90 minut. Prepričljivo najboljša sta bila Lyon in Aston Villa. Francoski velikan je bil zaradi boljše razlike v golih prvi v ligaškem delu tekmovanja.

V Birminghamu je v enem od najbolj razburljivih dvobojev Aston Villa zaostajala že z 0:2, a je na koncu le strla Salzburg. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Klubi, uvrščeni od 1. do 8. mesta so se neposredno uvrstili v osmino finala. Tisti, ki so se uvrstili od 9. do 24. mesta, se bodo za uvrstitev v osmino finala pomerili v končnici.

V osmino finala so se neposredno uvrstile naslednje ekipe: Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Freiburg in Roma.

Vsak od klubov ima v dodatnih kvalifikacijah potencialna tekmeca po načelu, da 9. in 10. proti 23. ali 24. na končni lestvici. Žreb parov bo v petek.

Tomi Horvat Živulović/Reuters

Možni pari v dodatnih kvalifikacijah:

Genk/Bologna – Dinamo/Brann

Stuttgart/Ferencváros – Celtic/Ludogorec

Nottingham Forest/Viktoria Plzen – Fenerbahče/Panathinaikos

Crvena zvezda/Celta Vigo – PAOK/Lille