Dinamo Zagreb si želi v svoje vrste pripeljati nadarjenega Slovenca

Mladi slovenski nogometaš Srđan Kuzmić, ki trenutno igra za danski Viborg, je velika želja Dinamo Zagreba, poroča časopis Sportske novosti. Zagrebčani so na dobri poti do novega naslova državnega prvaka, obenem pa jih čaka še sklepno dejanje pokalnega tekmovanja proti Rijeki. A v ozadju vodstvo kluba že snuje načrte za prihodnjo sezono in prenovo igralskega kadra.

Predsednik kluba Zvonimir Boban s sodelavci tako že išče nogometaše, ki bi še nadgradili obstoječo zasedbo. Po sezoni naj bi hrvaško prestolnico namreč zapustilo kar nekaj nogometašev, s katerimi si želijo zagotoviti dobrih 25 milijonov evrov.

Kuzmić, ki se je medtem kot kapetan izkazal tudi v dresu mlade slovenske reprezentance, je resda v zadnjem letu svoje pogodbe, a Viborg naj bi za Slovenca zahteval 2,5 milijona evrov in 20-odstotni delež ob morebitni prihodnji prodaji. Dvaindvajsetletni levi bočni branilec je športno pot sicer začel pri ljubljanski Iliriji, od koder je nato prestopil v Muro.

Poleti leta 2023 se je preselil na Dansko, kjer odtlej brani barve Viborga. Letos je na 21 odigranih tekmah prispeval tudi tri zadetke in asistenco, njegov klub pa se bori za uvrstitev v evropska tekmovanja. Za zdaj so v danski ligi četrti, a za tretjim Nordsjaellandom zaostajajo le za točko.