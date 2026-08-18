Dinamo zapravil dva gola prednosti

Zagrebški Dinamo je bil najbližje zmagi v prvih treh tekma zadnjega kvalifikacijskega kola za uvrstitev v ligo prvakov. Dvoboj proti norveškemu prvaku Vikingu iz Stavangerja je začel silovito, po 10. minutah so imeli modri že prednost z 2:0 (Dion Beljo, Mateo Lisica). Za vodstvo 3:0 je imel smolo nekdanji slovenski reprezentant Miha Zajc (igral je do 60. minute), ki je zatresel vratnico.

Mihai Zajcu je vratnica prewprečila gol. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Norvežani so sicer že v prvem polčasu ujeli (strelca sta bila Peter Christiansen in Zlatko Tripić) hrvaške prvake, ki so bili v prvem polčasu boljši tekmeci. V drugem so gostje postavili neprebojni zid pred svojimi vrati. Nekdanji član Celja Mislav Oršić je v zaključku tekme z razdalje zatresel vratnico, žoga se je od gostujočega vratarja odbila v kot.

V Istanbulu je francoski Lyon odnesel celo kožo. Ob koncu prvega polčasa je zadel za vodstvo (Lois Openda) na začetku drugega je Fenerbahče izenačil (Mason Greenwood). Balkanski derbi v Sofiji med Levskim in atenskim AEK ni prinesel golov.

V sredo bodo še preostale prve tekme »play-offa«.