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Nogomet

Dinamo zapravil dva gola prednosti

V prvih tekmah zadnjega kola kvalifikacij za ligo prvakov v Zagrebu, Istanbulu in Sofiji brez zmagovalca. Mihi Zajcu vratnica preprečila gol.
Strelec prvega gola Dion Beljo in drugi nogometaši Dinama bodo še obžaloval zapravljene priložnosti proti Vikingu. FOTO: Marko Perkov/AFP
Galerija
Strelec prvega gola Dion Beljo in drugi nogometaši Dinama bodo še obžaloval zapravljene priložnosti proti Vikingu. FOTO: Marko Perkov/AFP
G. N.
18. 8. 2026 | 23:20
18. 8. 2026 | 23:23
1:31
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Zagrebški Dinamo je bil najbližje zmagi v prvih treh tekma zadnjega kvalifikacijskega kola za uvrstitev v ligo prvakov. Dvoboj proti norveškemu prvaku Vikingu iz Stavangerja je začel silovito, po 10. minutah so imeli modri že prednost z 2:0 (Dion Beljo, Mateo Lisica). Za vodstvo 3:0 je imel smolo nekdanji slovenski reprezentant Miha Zajc (igral je do 60. minute), ki je zatresel vratnico.

Mihai Zajcu je vratnica prewprečila gol. FOTO: Antonio Bronić/Reuters
Mihai Zajcu je vratnica prewprečila gol. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Norvežani so sicer že v prvem polčasu ujeli (strelca sta bila Peter Christiansen in Zlatko Tripić) hrvaške prvake, ki so bili v prvem polčasu boljši tekmeci. V drugem so gostje postavili neprebojni zid pred svojimi vrati. Nekdanji član Celja Mislav Oršić je v zaključku tekme z razdalje zatresel vratnico, žoga se je od gostujočega vratarja odbila v kot. 

V Istanbulu je francoski Lyon odnesel celo kožo. Ob koncu prvega polčasa je zadel za vodstvo (Lois Openda) na začetku drugega je Fenerbahče izenačil (Mason Greenwood). Balkanski derbi v Sofiji med Levskim in atenskim AEK ni prinesel golov.

V sredo bodo še preostale prve tekme »play-offa«.

Fenerbahče bo v Lyonu trpel, Vedat Muriqi in drugi napadalci turškega velikana so zapravili preveč priložnosti. FOTO: Yasin Akgul/AFP
Fenerbahče bo v Lyonu trpel, Vedat Muriqi in drugi napadalci turškega velikana so zapravili preveč priložnosti. FOTO: Yasin Akgul/AFP

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NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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