Dino Baggio pozval k preiskavi dodatkov iz devetdesetih

Nekdanji italijanski nogometni reprezentant Dino Baggio je po nedavnih smrtih nekdaj vrhunskih nogometašev Gianluce Viallija in Siniše Mihajlovića pozval k preiskavi o sredstvih, ki so jih predpisovali njegovi generaciji igralcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V pogovoru za italijanski časnik La Gazzetta Della Sport je nekdanji vezist Juventusa, Parme in Lazia dejal, da ga skrbi za posledice sicer dovoljenih dodatkov, ki so jih nogometašem dajali v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Enainpetdesetletnik je prav tako razčistil okoliščine izjav v torkovem televizijskem pogovoru, ko je omenil, da so bili igralci v tistem obdobju dopingirani. Poudaril je, da se je zgolj slabo izrazil o po njegovem strogih protidopinških kontrolah.

»Klubski zdravniki nas niso mogli dopingirati, saj smo bili na testih vsake tri ali štiri dni,« je povedal Baggio. »Preprosto, želim si le to, da strokovnjaki povejo, če bi dodatki, ki smo jih jemali, lahko dolgoročno škodovali našim telesom,« je dodal.

Baggio je pojasnil, da je govoril le o substancah, ki se jih dandanes dobi v vsaki lekarni in so igralcem pomagale pri regeneraciji. V zadnjih tednih sta nogometni svet prizadeli smrti Viallija in Mihajlovića. Prvi je izgubil bitko z rakom trebušne slinavke pri 58 letih, Mihajlović pa pri 53 z levkemijo.

»Trpim po smrti Viallija, ki je bil moj prijatelj in mi je veliko pomagal, Mihajlovića in številnih drugih, ki so tako kot jaz igrali v devetdesetih letih prejšnjega stoletja,« je še povedal Baggio in dodal, da je preveč takšnih, ki so umrli. »Mislim, da moramo preiskati farmacevtske produkte iz tistega časa. Mogoče ni ničesar na tem, mogoče pa kaj najdemo,« je zaključil.