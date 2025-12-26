  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Jotova sinova bosta pospremila igralce na igrišče

    V soboto bosta Liverpool in Wolverhampton odigrala prvo tekmo, odkar se je avgusta smrtno ponesrečil Diogo Jota, član obeh klubov.
    Navijači še vedno častijo ime Dioga Jote. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
    Galerija
    Navijači še vedno častijo ime Dioga Jote. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
    P. Z.
    26. 12. 2025 | 14:42
    26. 12. 2025 | 15:07
    1:25
    A+A-

    Dva sinova Dioga Jote se bosta pridružila spremljevalcem igralcev na Anfieldu, ko bo Liverpool v soboto v premier ligi gostil Wolverhampton. Portugalski napadalec Jota, ki je igral za oba premierligaška kluba, je julija skupaj z mlajšim bratom umrl v prometni nesreči v severozahodni Španiji. Star je bil 28 let. 

    Jota se je leta 2017 kot posojen igralec Atletico Madrida pridružil Wolvesom, nato pa je naslednje leto dokončno prestopil v klub. Leta 2020 je podpisal petletno pogodbo z Liverpoolom, s katerim je letos osvojil naslov državnega prvaka. 

    Diogo Jota je igral tudi za Wolverhampton. FOTO: Paul Childs/Reuters
    Diogo Jota je igral tudi za Wolverhampton. FOTO: Paul Childs/Reuters

    Sobota bo pomenila prvo medsebojno tekmo Liverpoola in Wolvesov po Jotovi smrti. Jotova žena Rute Cardoso in njuna sinova Dinis in Duarte so bili avgusta prisotni na otvoritvenih domačih tekmah v premier ligi tako Liverpoola kot Wolvesov. Liverpool je po njegovi smrti tudi uradno upokojil njegov dres s številko 20.

    Premium
    Nedelo
    Velika družina Kmet

    Niti sanjala nista o takem življenju, danes imata osem otrok

    Petra Kmet si v mladosti ni predstavljala, da bi se poročila in imela otroke, Boštjan Kmet se je vedno videl v vlogi očeta. Zdaj sta srečna z osmimi otroki.
    Grega Kališnik 25. 12. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Preiskava

    V Švici našli štiri trupla, domnevno družina iz Lihtenštajna

    Državna kriminalistična policija preiskuje smrtne primere z obsežno prisotnostjo policistov.
    25. 12. 2025 | 15:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Eno najhujših božičnih neurij v zadnjem času, opozorilo o možnem tornadu

    »Pričakujemo hude, obsežne poplave. Ogrožena so življenja in premoženje,« je sporočila Nacionalna vremenska služba (NWS).
    25. 12. 2025 | 10:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija  |  Volitve 2022
    Narko karteli

    Cena kokaina se je prepolovila, narko podmornic ne potapljajo več

    Cena kokaina je zaradi prekomerne proizvodnje v zadnjih letih strmoglavila, veleprodajna cena se je prepolovila na okoli 15.000 evrov za kilogram.
    25. 12. 2025 | 19:57
    Preberite več
