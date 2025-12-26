Jotova sinova bosta pospremila igralce na igrišče

Dva sinova Dioga Jote se bosta pridružila spremljevalcem igralcev na Anfieldu, ko bo Liverpool v soboto v premier ligi gostil Wolverhampton. Portugalski napadalec Jota, ki je igral za oba premierligaška kluba, je julija skupaj z mlajšim bratom umrl v prometni nesreči v severozahodni Španiji. Star je bil 28 let.

Jota se je leta 2017 kot posojen igralec Atletico Madrida pridružil Wolvesom, nato pa je naslednje leto dokončno prestopil v klub. Leta 2020 je podpisal petletno pogodbo z Liverpoolom, s katerim je letos osvojil naslov državnega prvaka.

Diogo Jota je igral tudi za Wolverhampton. FOTO: Paul Childs/Reuters

Sobota bo pomenila prvo medsebojno tekmo Liverpoola in Wolvesov po Jotovi smrti. Jotova žena Rute Cardoso in njuna sinova Dinis in Duarte so bili avgusta prisotni na otvoritvenih domačih tekmah v premier ligi tako Liverpoola kot Wolvesov. Liverpool je po njegovi smrti tudi uradno upokojil njegov dres s številko 20.