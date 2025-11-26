Direktorja s taksijem iz 400 kilometrov oddaljenega mesta. Plačala sta ...

Juventus je v zimskih rzamerah na Norveškem preživel eno od najtežjih bitk v ligi prvakov. Po zaostanku z 0:1 ob odmoru je v divjem drugem polčasu z golom Kanadčana Jonathana Davida v 91. minuti prišel do pomembne zmage (3:2), s katero je korak bliže najmanj dodatnim kvalifikacijam za osmino finala.

Toda Juventusova odprava gostovanja v Bodøju še zlepa ne bo pozabila. Že dan pred tekmo sta se v težavah znašla direktorja torinskega kluba, izvršni Damien Comolli in za nogometne staretgije Giorgio Chiellini. Njuno zasebno letalo so zaradi slabih vremenskih razmerah preusmerili v švedsko mestece Arvidsjaur, ki je od prizorišča tekme oddaljeno 400 kilometrov. Direktorja sta pot proti Bodøju nadaljevala s taksijem. Koliko sta plačala za prevoz, je razkril voznik taksija, ki ni vedel, kdo sta bila njegova potnika.

Juventusovi nogometašii so se pošteno tresli v Bodøju. FOTO: Stian Lysberg Solum/AFP

»Bilo je grozno vreme, a cestne razmere so bile dobre. Bila sta Italijana, nista govorila veliko in sta bila zelo vljudna. Ko sem ju pripeljal do cilja, sta me vprašala, če bi šel z njima na tekmo. Nisem imel časa, imel se še dolgo pot domov. Ker smo prišli še pravočasno, sem prejel darilo. Sploh nisem pogledal, kaj natančno. Mislim, da steklenico šampanjca ali vina,« je voznik Erik Granberg pojasnil norveškim medijem in dodal: »Za prevoz sta plačala 900 evrov.«

Težave za Torinčane so se nadaljevale tudi danes. Ob 12. uri so jim odpovedali let domov zaradi slabih vremenskih razmer.